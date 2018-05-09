Genç çiftçiler hayallerine devlet desteğiyle kavuşuyor - Giresun'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında sağlanan destek, genç çiftçilerin umudu oldu

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hibe Programı", genç çiftçilerin hayallerini gerçekleştirmesini sağlıyor.

Bakanlık tarafından 2016'da hayata geçirilen program kapsamında Giresun'da iki yılda 469 genç çiftçiye toplam 14 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanırken, bu rakamın 2018'de 7 milyon 350 bin lira olarak gerçekleşmesi planlanıyor.

Gençler projeleriyle hem ülke tarımı ve ekonomisine katkıda bulunurken desteklerle kendi hayallerine kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Hayallerine devlet desteğiyle kavuşanlardan biri de İstanbul'dan memleketi Keşap ilçesine dönen Emine Sarıaydın oldu.

Arıcılık desteği alan Emine Sarıaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tanıdığı vasıtasıyla programdan bilgisi olduğunu ve başvurusunu yaptığını söyledi.

Müracaatının olumlu karşılandığını ve 60 kovan arı aldığını belirten Sarıaydın, "Eşimle arı yetiştiriciliğine başladık. Zamanla 60 kovanı iki katına çıkarttık. Yine arı satışları yaptık, ürettiğimiz ballardan ciddi gelir sağlıyoruz." dedi.

Sarıaydın, kendilerine sağlanan destekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Bir iş sahibi oldum, aile bütçemize katkıda bulunuyorum. Çocuklarım eğitim görüyor, onların masraflarını karşılıyorum. Hayal olanlar şimdi gerçeğe dönüşüyor. Bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Giresun merkeze bağlı Kemaliye köyünde koyun desteği alan 20 yaşındaki Doğan Dalman da iki yıl önce projeye başvurduğunu ve 40 küçükbaş hayvan aldığını dile getirdi.

Projeyle hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakaladığına dikkati çeken Dalman, "İki yıl içerisinde koyun sayısını 140'a yükselttim. Yine sürümde 100 kuzu bulunmakta. Hedefim hayvan sayısını artırmak. Sağladıkları destekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Köyümde kalarak ülke tarımına katkı sunmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kemaliye köyünde çiftçilik yapan 19 yaşındaki Tayfun Özel de koyun desteği aldığını kaydederek, hedefinin işini daha da büyütmek olduğunu söyledi.



- "2 yılda Giresun'da genç çiftçilerimize 14 milyon 70 bin lira kaynak aktarıldı"



Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Haydar Ünlü, projenin amacının, genç girişimci çiftçilerin desteklenmesi, kırsalda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, gelir düzeyinin artırılması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması olduğunu ifade etti.

Ünlü, 2016 yılında programdan yararlanmak isteyen 4 bin 34 çiftçinin başvuruda bulunduğunu belirterek, "Bakanlığımız tarafından Giresun'a tahsis edilen 6 milyon 930 bin lira bütçe ile 226 hayvansal üretim, 5 bitkisel üretim projesi olmak üzere toplam 231 genç çiftçimize 30'ar bin lira hibe desteği sağlandı." dedi.

Geçen yıl bin 821 müracaat gerçekleştiğini ve bunlardan 238'ine 7 milyon 140 bin lira kaynak aktarıldığını kaydeden Ünlü, 2017 yılında 219 hayvansal üretim, 19 bitkisel üretim projesi olmak üzere toplam 238 genç çiftçi projesine 30'ar bin lira hibe desteği sağlandığını, 2 yıl içerisinde Giresun'da genç çiftçilere 14 milyon 70 bin lira kaynak aktarıldığını söyledi.

Ünlü, 2018 yılı desteklerinden faydalanmak amacıyla 2-30 Nisan'daki başvuru sürecinde bin 383 projenin kendilerine ulaştığı, bu projelerden bin 23 müracaatın ön onay almış durumda olduğuna işaret ederek, inceleme süreçlerinin devam ettiğini, 2018 yılında 245 gence 7 milyon 350 bin lira hibe ödemesi sağlanacağını bildirdi.