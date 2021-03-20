Gıda güvenliğini masaya yatırıyorlar

Gıdanın, topraktan sofraya uzanan yolculuğunda “gıda güvenliği ve soğuk zincir” insan sağlığı için oldukça önem taşıyor. Beykoz Üniversitesi’nin, Lojistik Derneği (LODER) iş birliği ile düzenleyeceği 11. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu, 28 Nisan 2021, Çarşamba Günü saat 09:30-17:00 arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin öneminin tartışılacağı sempozyum, soğuk zincir lojistiğinin sürdürülebilirliği için standartlar oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Gıda tüketimi, basit bir günlük fonksiyonun ötesinde, insan sağlığı ve mutluluğu için büyük önem taşıyor. İnsanın sağlık ve mutluluğuna giden yol ise “güvenilir gıda”dan geçiyor. Güvenilir gıda deyince, her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıda anlaşılıyor. Güvenilir gıda için gıdaların uygun koşullarda taşınması ve depolanması gerekiyor. Gıdaların doğru taşınması için ise “soğuk zincir” olmazsa olmaz… Üretim aşamasından başlayıp sevkiyat, depolama ve tüketim aşamasına kadar geçen süreçte tarım ve gıda ürünlerinin düşük sıcaklıkta saklanmasına “soğuk zincir” deniliyor.

Çevrim içi sempozyum tüm gün sürecek

Günümüzde tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşma isteğinde önemli bir artış yaşanırken, Beykoz Üniversitesi “gıda güvenliği” ve “soğuk zincir” konusunun masaya yatırılacağı bir sempozyum düzenlemeye hazırlanıyor. Beykoz Üniversitesi ve Lojistik Derneği’nin (LODER) iş birliği ile düzenlenecek 11. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu, 28 Nisan Çarşamba Günü saat 09:30-17:00 arasında çevrim içi olarak gerçekleştirecek. Sempozyumun bu yılki ana teması, “Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir” olarak belirlendi.

Açılış konuşmasını Rektör Durman yapacak

11. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu’nun açılış konuşmasını Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman yapacak. Sempozyum Başkanlığını ise Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı yürütecek. Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri ve Lojistik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın da açılış konuşmasını yapacağı sempozyum, üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Sempozyumun amacı ne?

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen tarım ürünleri ile gıdaların, depolanması ve dağıtılması sırasında karşılaşılan zorlukların ve gereksinimlerin tüm taraflar tarafından bilinmesini amaçlayan sempozyum, etkin ve verimli soğuk zincir lojistiğinin önemini artırmayı hedefliyor. Soğuk zincir lojistiğinin sürdürülebilirliği için standartlar oluşturulup, taraflar arasında iş birliği ortamı geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlayan sempozyumda, gastronomi bakış açısıyla tarım-gıda tedarik zinciri de değerlendirilecek. 11. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu’nun birinci oturumunda “Tarım-Gıda Tedarik Zinciri, Gıda Sanayinde Gıda Güvenliğinin Önemi, Gıda Güvenliği ve Soğuk Zincir Lojistiği, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Gıda Güvenliği ile Hazır Gıda Sektöründe Soğuk Zincir ve Yeni Uygulamaları” konusu ele alınacak. Oturumun moderatörlüğü Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Suavi Ahıpaşaoğlu yapacak.

Pandemi sonrası gıda kayıpları

Sempozyumun ikinci oturumunda “Akıllı Şehirler ve Kentsel Tarım başlığı altında Tarımda Kooperatiflerin Fonksiyonu, Tarım- Gıda Kısa Tedarik Zincirleri ve Bölgesel Ağlar, Toplu Beslenme Sistemlerinde Pandemi Sonrası Yaklaşımlar ve Gıda Kayıpları ve Atıkların Önlenmesi” konuları ele alınacak. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baki Aksu yürütecek. “Gastronomi ve Mutfakta Soğuk Uygulamaları” panelinin gerçekleştirileceği üçüncü oturum ise Bilgi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Dilistan Shipman’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

11. Tarım-Gıda ve Soğuk Zincir Lojistiği Sempozyumu hakkında detaylı bilgi için https://www.beykoz.edu.tr/tarimgida/ adresinden bilgi alabilirsiniz.

Editöre Not: Yenilikçi vizyonu temsil eden, kalite odaklı, uluslararası yeni nesil bir üniversite olarak dikkat çeken Beykoz Üniversitesi’nin temeli İstanbul Kavacık’ta 2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile atıldı. Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitimi Vakfı tarafından 2016 yılında kurulan üniversitenin kurucu rektörlüğünü, halen üniversitenin Rektörü olan Prof. Dr. Mehmet Durman yaptı. Beykoz Üniversitesi bünyesinde bir lisansüstü programlar enstitüsü, dört fakülte, iki yüksekokul, iki meslek yüksekokulu bulunuyor. Üniversitede, “İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi” lisans eğitimi verirken, “Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sivil Havacılık Yüksekokulu” ile “Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu” da önlisans eğitimi veriyor. “Fark yaratan bir üniversite olma” hedefiyle akademik hayatta varlığını sürdüren Beykoz Üniversitesi’nin öğrenci sayısı 4 bin 900 iken, bugüne kadar verilen mezun sayısı 5 bini aştı. İstanbul Beykoz’daki beş yerleşkede eğitim-

öğretime devam eden Beykoz Üniversitesi, 222 akademisyen ve 67 idari personel, uygulamalı ve kişiye özel eğitim programları ile öğrencilerini hayata ve hayallerindeki mesleğe hazırlıyor.