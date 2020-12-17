Gıda sanayi pandemiden en az etkilenen sektör oldu

Gıda yayıncılığında 24 yıldır faaliyet gösteren Gıda Teknolojisi Dergisi’nin Covid-19 pandemisi sırasında

düzenlediği webinar toplantılarının bir yenisi 13 Aralık Pazar günü yapıldı. Derginin Bilimsel Yayın Kurulu

Başkanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Pala;nın yönettiği Pandemi Döneminde

Gıda Sanayinin Durumu: Sorunlar ve Yeni Çözüm Öneriler konulu webinar, sektöründen pek çok paydaş

tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker

Güney, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak ve

Dimes Gıda Sanayi Genel Müdürü Ozan Diren’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte, pandemi döneminde

gıda sanayinin genel durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.



Prof. Dr. Mehmet Pala: “Dünyada aç insan sayısı pandemide 1,3 milyarı geçti”



Webinarın açılışında konuşan Prof. Dr. Mehmet Pala, Covid-19 salgınının dünyayı ve Türkiye’yi olumsuz yönde

etkilediğini ve insanlığı çaresiz bıraktığını söyledi. Son günlerde aşıyla ilgili olumlu haberler geldiğini anımsatan

Pala, aşı karşıtlarının söylemlerine katılmadığını ve pandeminin kontrol altına alınabilmesinde aşılama

çalışmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Bu dönemde gıda ve tarımın öneminin tescillendiğini belirten

Pala, tıpkı aşı karşıtları gibi işlenmiş ve ambalajlı gıdaya karşı çıkan kesimlerin de iddialarında haksız çıktıklarının

kesinleştiğini kaydetti.

Covid-19 pandemisinin bilimin yol gösterciliğini öne çıkardığınının altını çizen Profesör Mehmet Pala, “Bu çok

önemliydi çünkü son yıllarda bilim geri plana atılmıştı. Doğanın tahrip edilmesinin nelere yol açtığını geniş halk

kesimlerinin artık anlamış olduğunu düşünüyorum. Tarımın ve gıda tadarik sektörünün ne kadar kritik olduğunu

bu zorlu günlerde yakından tecrübe ettik. Pandemi belki din, dil, ırk ayırt etmeden herkese eşit davrandı ama

fakirlere çok eşit davranmadı ve onları daha derinden etkiledi. Dünya genelinde açlıkla savaşan 800 milyon

insana pandemi sürecinde 500 milyon insan daha eklendi. Dolayısıyla dünyada aç olan veya yeterli besini

alamayan insan sayısı 1,3 milyarı geçti” dedi.



İlker Güney: “Kesintisiz kısa üretiminin önemi anlaşıldı”



Oturumun birinci konuşmacısı olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı İlker

Güney, pandemi döneminin dünyanın kuruluşundan bugüne geçirdiği en önemli süreçlerden biri olduğunu

söyledi. Bu dönemde insanların birbirini anlama konusunda çok önemli tecrübeler yaşandığına işaret eden

Güney, “Salgın döneminde jenerasyon farkının ortadan kalktığına tanıklık ediyoruz. İnsanların temel

içgüdüleriyle hareket ettiklerini ve gıdaya kısa yoldan ulaşma isteklerini deneyimledik. Bu da gıda tedarik

sistemlerinin önemini hatırlatmış oldu. Aşıyla birlikte daha anlaşılabilir bir yapıya geçeceğimize inanıyorum”

diye konuştu.

Covid-19 pandemisiyle sağlık ve gıda sektörlerinin dünya ve insanoğlu açısından ne kadar stratejik olduğunun

fark edildiğini anlatan İlker Güney, “Gıda sanayi topraktan rafa kadar devam eden bir sürecin tanımının adıdır,

yani insana, topluma, doğaya ve çevreye fayda sağlayan bir kavramdan söz ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu yolda

yaptığımız işlerin tamamı insan sağlığıyla birlikte ülkelerin, ekonomilerin yani her şeyin faydasınadır. Ancak

bunu yaparken bu bilinç düzeyimizi genele matuf kıldığımızda nelerle karşı karşıya kaldığımız sorusunun cevabı

belirsizdi. Pandemi bize, kesintisiz gıda üretiminin, ham madde tedariğinin ve sürdürülebilirliğin çok önemli

olduğunu gösterdi. ‘Dünyaya kar amaçlı bakmak yerine biraz daha sürdürülebilir bakabilir miyiz?’ ana sorusu

gündeme geldi” ifadelerini kullandı.



Mehmet Reis: “Ülkeler yüzlerini tarıma döndü”



Webinarda ikinci konuşmayı yapan Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Covid-19 salgınıyla birlikte

tüm dünyanın tarımı yeniden hatırladığını ve gıdanin ne kadar vazgeçilmez değerde olduğunun gözler önüne

serildiğini kaydetti. Yakın zamana kadar petrolleriyle, altın rezervleriyleri ve silahlarıyla övünen ülkelerin salgınla

birlikte gözlerini artık ambalarlarına çevirdiğini anlatan Reis, artık ülkelerin rekoltelerini sorguladıklarını ve

ekilebilir alanlarını mercek altına aldıklarını belirtti. Bu dönemde tarım ve gıdada kendi kendine yeterliliğin

anlaşıldığına dikkat çeken Reis, “Salgın günlerinde 4 husus çok önemli hale geldi. Bunlar; öz kaynaklarla

beslenmek, gıda arzı güvenliği yani bir başka deyişle kesintisiz gıda arzı, lojistik ve güvenilir gıdaya erişebilmek.

Bu aşamada tarım sektöründeki risklerin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve bunların iyi yönetilmesi çok kıymetli”

şeklinde konuştu.

Kuru gıda ve bakliyat ürünlerinin pandemi günlerinde yoğunlukla tüketildiğine vurguı yapan Mehmet Reis,

“Türkiye bundan 30 yıl önce bakliyat ve kuru gıdada dünyanın sayılı üreticilerinden biriydi. Kırmızı mercimekte

yüzde 33 üretimle dünyada birinci sıradaydık, nohut üretiminde Hindistan’ın ardından ikinci sırada yer

alıyorduk. Birçok üründe üretim fazlamız vardı. Bu durum 1994 yılına kadar devam etti. Bu yıldan sonra o

dönemin hükümeti tasarruf tedbirlerine girdiği için desteklemeler ve teşvikler verilmemeye başladı. Bu da bir

kırılım noktası oldu. Bundan sonraki yıllarda bakliyat ve kuru gıda üretimimiz ciddi miktarlarda düştü. Bugün

kırmızı mercimekte dünyada üçüncü sıradayız ama yurt dışından ithal edip dahilde işleme rejimi kapsamı içinde

bu ürünü göndererek bu sırayı elde ediyoruz. Her ne kadar son 3 yılda bakliyatta üretim artsa da bundan 30 -32

yıl önceki sayıların çok gerisindeyiz. Aynı şekilde un ve unlu mamullerde dünyada ilk sıradayız ama bunların ham

maddesinin ülkemizde üretilmesi üzerinde odaklanmamız gereken konuların başında geliyor” ifadelerini

kullandı.



Özen Altıparmak: “Çam balı rekoltesi düştü, fiyatlar %150 arttı”

“2020’de çam balı rekoltesi neredeyse yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Bu durum çam balı fiyatlarının yüzde 150 artmasına yol

açtı. Çam balı toplam ülkemizin bal üretiminin dörtte birini oluşturuyor. Bu durum çiçek balına yüzde 50 fiyat

artışı olarak yansıdı. Kaliteli balların yüksek fiyatlarla tüketiciye sunulması gerçeği maalesef sahte balların önünü

açıyor. Pandemi dolayısıyla ekonomik sıkıntı çeken çok sayıda insanımız yeterli gıdayı alamama tehlikesiyle karşı

karşıya kalmış durumda. Bir devletin en önemli sorumlulukları arasında en başta eğitim, sağlık, savunma sanayi

ve adalet gelmektedir. Ben buna beşinci madde olarak gıda teminini eklemek istiyorum. Bir sosyal devletin dar

gelirli yurttaşlarına gıda teminini mutlaka sağlaması gerekiyor. Sağlıklı beslenme ve herkese eşit gıda dağıtımı

konusunda hepimize görevler düşüyor.”



Ozan Diren: “Temel gıda üreten firmalar ayakta kaldı”



Webinarın son konuşmacısı olan Dimes Gıda Sanayi Genel Müdürü Ozan Diren ise, pandemi döneminde

insanların temel ihtiyaçlarını karşılama çabası içine girdiğini söyleyerek, eğlencelik ürün üretenlerin dışında

kalan besleyici ve gereksinim duyulan gıdaları üreten firmaların ayakta kaldığını açıkladı. Tarım ürünlerinin pek

çok şirket tarafından alınıp işlendiğini, dolayısıyla fiyatların serbest piyasa şartlarına bağlı olarak oluştuğunu dile

getiren Diren, taban fiyat belirlenmesi veya devletin TMO gibi müdahaleleri dışında başka bir uygulamanın

bulunmadığını aktardı. Diren, “Burada teşvik sistemlerinin doğru biçimde uygulanması konusu devreye giriyor.

Örneğin bugün nar suyunun veya elma suyu konsantresinin dünyadaki fiyatı bellidir. Fiyatları arza göre çok

küçük değişiklikler gösterebiliyor ama hasata göre talep belli ve buna göre fiyat oluşuyor. Dolayısıyla fiyat buna

göre belirlendiğine göre daha pahalı satmanın yolu yok. Sektörümüzde verimlilik anlamında bir sorunumuz yok.

Maliyetlere baktığımızda ise belki ufak tefek yapabileceğimniz şeyler var. Ancak devletin koyduğu teşvikler her

üründe eşit seviyede konmak yerine ihtiyaca göre getirilebilse, karlılık modelleri sezona ve ürüne göre

yapılabilse karlılık sağlanabilir. Çünkü küresel salgın sürecinde tarımın popülerliği yükselmiş durumda. Tarımda

geliri artırdığımızda hiç özendirme yapmadan çiftçilerimizin ve diğer insanların be sektöre ilgi göstereceklerine

inanıyorum” dedi.