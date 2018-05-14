Giresun tombul fındığı için Avrupa atağı - FİSKOBİRLİK tarafından, Giresun tombul fındığının Avrupa ülkelerinde marka değerinin artırılması amacıyla AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu - FİSKOBİRLİK Genel Müdür Yardımcısı Salih Öğütken: - "Giresun tombul fındığının AB ülkelerinde de koruma altına alınması için gerekli başvuruyu yaparak, ön inceleme sürecini başarıyla tamamladık"

ANKARA (AA) - Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (FİSKOBİRLİK), Giresun tombul fındığının Avrupa ülkelerinde marka değerinin artırılması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

FİSKOBİRLİK Genel Müdür Yardımcısı Salih Öğütken, AA muhabirine, Giresun tombul fındığının ulusal ve uluslararası piyasada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Küresel fındık üretiminin yüzde 75'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğini belirten Öğütken, yurt içinde 3-4 milyon kişinin fındık üretimiyle ilgilendiğini bildirdi.

Öğütken, fındık ihracatının yıllık 2-2,5 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Giresun tombul fındığının da bunun içinde ayrı bir önemi var ama hak ettiği değeri aldığını düşünmüyoruz. Bunun için coğrafi işaretli ürünler kapsamına alarak ürünün hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz." dedi.

2001 yılında FİSKOBİRLİK tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılarak Giresun tombul fındığının yurt içinde korunmasının sağlandığını anımsatan Öğütken, şunları kaydetti:

"Coğrafi işaretimizin AB ülkelerinde de koruma altına alınması için gerekli başvuruyu yaparak ön inceleme sürecini başarıyla tamamladık. Coğrafi işaretimiz, AB Komisyonu kayıtlarında yerini almış bulunmaktadır. Bu da bizleri ayrıca gururlandırmaktadır."



- "Tanıtım ve pazarlamada önemli adım"



FİSKOBİRLİK'in coğrafi işaret danışmanı Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener de coğrafi işaretin üretici ve tüketicileri haksız rekabete karşı koruyan önemli bir araç olduğunu anlattı.

Coğrafi işaretlerin AB Komisyonuna başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil aldıktan sonra yapılabildiğine dikkati çeken Özener, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve milli değerlerimizin tanıtılması ve ürünlerimizin pazarlanması anlamında AB Komisyonu'na yapılan başvurular önemli bir adımdır. Bu başvurular hem iktisadi hem sosyal hayatta belli bir hareketliliğe ve ürünleri sahiplenmeye yol açmaktadır."

