ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'ndan yaralananların yüzde 60'ını kadın çiftçilerin oluşturduğunu belirterek, "Program kapsamında 29 bin kadın çiftçimiz, 862 milyon lira hibe desteği almıştır." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla Meyra Palace Otel'de gerçekleştirildi.

Bakan Pakdemirli, törende yaptığı konuşmada, tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü çiftçi kadınların oynadığını ifade ederek, "Çiftçi kadınlarımız, ailenin yapı taşı ve sürdürülebilir kalkınmanın şampiyonudur." diye konuştu.

Bir ekonomist olarak, kadınların iş gücüne katılım oranını çok önemsediğini vurgulayan Pakdemirli, "Dünyada tarımsal iş gücünün yaklaşık yüzde 40'nı kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye'de ise toplam istihdam içinde kadının payı yaklaşık yüzde 31 iken, tarımda bu oran yüzde 45'i buluyor. Bu bağlamda, tarım sektörünü sırtlayan kadın çiftçilerimize yönelik faaliyetlerin çok büyük önem taşıdığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, tarımsal üretim faaliyetine erkeklerden daha fazla katılımları dikkate alındığında, kadınlara tarımsal eğitim hizmetleri verilmesinin önem taşıdığını, Bakanlık tarafından 2003 yılından bugüne kadar kırsalda yaklaşık 2,1 milyon kadın çiftçinin eğitildiğini söyledi.

Kadınlar tarafından kurulmuş 43 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunduğunu aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak kadın çiftçilerimizin desteklerimizden daha fazla faydalanması adına da pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, proje sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçi tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyesi olması durumlarında artı puan veriliyor. Yine bir Avrupa Birliği hibe programı olan IPARD değerlendirme kriterlerinde kadın yatırımcılara hibe sıralamasında ilave puan veriyoruz. Hayvancılık yatırımları için ek 10 puan, işleme ve pazarlama yatırımları için ek 5 puan, çiftlik faaliyetleri kapsamındaki yatırımlarda ek 15 puan sağlıyoruz. Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın yüzde 60'ı kadın çiftçilerden oluşuyor. Program kapsamında, başvuru sahibinin kadın çiftçi olması durumunda ilave puan verilmektedir. Yaklaşık 29 bin kadın çiftçimiz bu destekten yararlanmış ve 862 milyon lira hibe destek almıştır."

- Kadınlara girişimcilik eğitimi

Pakdemirli, Türkiye'de ev hanımı iken "hanım ağa" olan binlerce çiftçi olduğuna dikkati çekerek, "Kadınlarımıza imkan verilirse dünyayı bambaşka bir hale getirebilirler. Dört bilezikle bir buzağı alan ve 10 yıl içinde 1 milyon lira sermaye elde eden hanım kardeşlerimizin hayat hikayelerini dinlediğimde heyecanlanmış, aynı zamanda da mutlu olmuştum. Bu hayalinizin peşine düşerek, 2014 yılında bir ilde başlattığımız Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı'nı, 2018 yılında 7 bölgeye yaydık. 29 ilde, bin 60 kadın çiftçinin, girişimcilik eğitimleri kapsamında sertifika almalarını sağladık. 2 bin 60 kadın çiftçi, İŞKUR veya KOSGEB iş birliğiyle 70 saat, 4 gün süreli 'uygulamalı girişimcilik' eğitimleri alarak sertifika sahibi olmuşlardır." dedi.

Türkiye'de ilk kez kırsalda kadına yönelik yapılan Tarımda Kadın Girişimciliği Programı ile kadınların hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Üretici ve girişimci ruha sahip kadınlarımızı bilgilendirerek, uygulanabilecek projelerinin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda kadın girişimciliğini en üst seviyeye çıkarmak adına önemli bir adım atılmıştır. Kadınlar, her alanda yarattığı katma değerin, esirgemedikleri emeğin, Türkiye'nin gerçek gücü olduğunun farkına varmalıdır. Değiştirmek istediklerini sivil toplum kuruluşlarında en önde yer alarak, birlikler, kooperatifler kurarak ve yaşatarak yapmalıdırlar."

Pakdemirli, "Hayatımın her anında ve aldığı her kararda desteğini esirgemedi." diyerek eşi Ahu Pakdemirli'ye de teşekkür etti.

- Başarılı kadın çiftçilere ödül

Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze de bankanın tarımın desteklenmesi ve kırsalın gelişimine katkı sağlama misyonu bulunduğunu ve bu kapsamda 4 yıldır kırsal kalkınmayı destekleyen bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bu projeyle 4 yıl içinde 97 bin çiftçiye ulaştıklarını ve 6 milyar liralık finansman sağladıklarını ifade eden Taze, projeyle ulaşılan 97 bin çiftçinin 11 binini de kadın olduğunu bildirdi. Taze, banka olarak tarım ve kırsalı desteklemeye var güçleriyle devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, etkinlikte, İzmirli kadın çiftçiler halk oyunları oynarken, Amasya Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu da mini bir gösteri sergiledi.

Kırsalda başarılı girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınların ödüllendirildiği törende, toplam 4 kategoride 16 kadın çiftçi ödüle layık görüldü. Törende, birinci Yasemin Beyazıt'a, ikinci Sevgi Küçüksavlı'ya ve üçüncü Aynur Ormancı'ya Emine Erdoğan tarafından ödülleri takdim edildi.