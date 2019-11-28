Growtech’te kamuoyuna tanıtıldı

TK Sera A.Ş. Bitkisel Üretim ve Girdi Müdürü Dr. Serdar Çıtak, fiyat dalgalanmasının önüne geçmenin yanında amaçlarının sürdürülebilir tarımsal üretiminin önünü açmak ve üretim alanlarını miktarsal olarak artırmak olduğunu söyledi.

Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı 27-30 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Center’da, “Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması” ana teması ile ziyarete açıldı. 32 ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markanın yer aldığı ve 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi beklenen Fuar, ülke tarımı için önemli bir gelişmeye de ev sahipliği yaptı. TK Sera A.Ş. Bitkisel Üretim ve Girdi Müdürü Dr. Serdar Çıtak, Growtech Fuarı’nda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan TK Sera A.Ş. ile ilgili olarak projenin işleyişi ve amaçları hakkında kamuoyuna ilk kez bilgi verdi. Dr. Çıtak, “Sera A.Ş. olarak sözleşmeli üretim ile verimliliği artırmak istiyoruz. Bu model ile üretimde tohumdan sofraya uzanan tüm süreçlerin üreticimizin ve tüketicimizin lehine planlanması için çalışıyoruz.” dedi.

Sözleşme ile çiftçilerin üretim girdi maliyetleri karşılanacak…

Sözleşmeli üretim için öncelikle tüketici taleplerini topladıklarını ve üretim miktarını planladıklarını belirten Dr. Çıtak, sonrasında sözleşme yapmak isteyen üretici başvurularını değerlendirdiklerini ve sözleşme yapılan çiftçilerin üretim girdi maliyetlerini karşıladıklarını kaydetti. Önceliklerinin tarım kredi kooperatiflerine üye olan çiftçiler olduğunun altını çizen Dr. Çıtak, “Mahsülünü ve malını doğru üreten kişiler ile çalışabiliriz. Ürünlerin üstünde Sera A.Ş. logosu yer alacak. Böylece tüketiciler satış noktalarında aldıkları ürünün Sera A.Ş’ye ait olduğunu bilecekler.” açıklamasında bulundu.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin önünü açmak istiyoruz …

Söz verilen kriterlere göre yapılacak üretimi sahada da takip ettiklerini ifade eden Dr. Serdar Çıtak, “Ürünleri bize söz verildiği şekilde miktarına, şekline, rengine yani belirlediğimiz kriterlere uyup, uymadığına göre satın alıyoruz ve son kullanıcıya ulaştırıyoruz. Misyonumuz sağlıklı ürün üretilmesi ve sağlıklı ürün tüketilmesini sağlamak. Ayrıca sürdürülebilir tarımsal üretiminin de önünü açmak ve üretim alanlarını miktarsal olarak artırmak istiyoruz. Burada tüm bu planlamalar doğrultusunda bir diğer amacımız da üreticiyi zarar ettirmemek” diye konuştu.

TK. Sera A.Ş’nin Growtech’te tanıtılması bizi gururlandırdı…

TK. Sera A.Ş.’nin kamuoyuna tanıtılmasını değerlendirilen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Dünyanın en büyük örtüaltı (seracılık) fuarı Growtech olarak, ülke tarımımıza ve ekonomimize önemli katkı sağlayacak TK Sera A.Ş ile ilgili tanıtımın ilk kez Growtech’de yapılması bizi çok gururlandırdı. TK Sera A.Ş ile aile çiftçilerimiz, büyük üreticilerimiz, sera konstrüksiyon, sulama sistemleri, donanım, ekipman üreticilerimiz, tohumcularımız, gübrecilerimiz, tarım makinaları ve sofrasında bu ürünleri tüketen vatandaşlarımız da dahil herkes kazanacak” dedi.

