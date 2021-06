Hem çevreye hem de doğal beslenmeye sahip çıkıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde olan UNO; bakanlık liderliğinde hayata geçen Ata Tohum Projesi ile Kars ve Ardahan bölgesinde 2 bin 500 dekarlık alanda 160 çiftçinin ekimini yaptığı Kavılca Buğdayı ile ekmek üretimi yapmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdaya erişimi önceliklendiren UNO; Ata Tohumu Projesi ile, besin değeri yüksek Kavılca Buğdayı ile üreteceği ekmekleri Türkiye çapında tüketicilerle buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Kavılca Buğdayı aynı zamanda iklim değişikliğine ve kuraklığa dayanıklılığı sayesinde sulama gerektirmiyor böylece kaynaklarının verimli kullanılması ve alternatif tarım alanlarının oluşması açısından büyük önem taşıyor.

Anadolu’daki ilk izleri 13 bin yıl öncesine uzanan Kavılca Buğdayı, genetiğini ilk günkü gibi muhafaza ederken vitamin, mineral, yağ asitleri ve protein açısından daha zengin olması nedeniyle besleyicilik açısından da dikkat çekiyor.

Proje kapsamında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere dağıtılan atalık tohum Kavılca Buğdayının ekimi için gerçekleştirilen imza törenine T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir ve UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı katıldı.

“Kavılca Buğdayı gelecek kuşaklara aktarılması gereken değerli bir ürün”

Projenin sürdürülebilir üretim, alternatif tarım alanlarının oluşturulması ve bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunun altını çizen T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, bölgenin sahip olduğu değerlerin pazarda hak ettiği değeri bulması adına Bakanlık olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini paylaştı:

“Bölgede yetişen ürünlerin pazara giderken hak ettiği değeri bulması; ürünlerin katma değerli, daha fazla gelir getiren, çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını verecek ürünlere dönüşümü için farklı mesafeler almamız gerektiğini gördüm. Burada birçok zenginliğin yanında kavılca buğdayımız, gelecek kuşaklara aktarmamız gereken, pazarda değerini daha farklı bulması gereken bir ürün. Özel sektör de bir taleple gelince Kars ve Ardahan’da bölgelerimizde 2.500 dönümden daha fazla bir alanda özel sektörümüzün istediği miktarda buğdayı üretecek şekilde bu projeye ev sahipliği yapıp tarafları buluşturduk.”

Bölgede yetişecek kavılca buğdayının ekmek üretimine girerek Türkiye’deki her sofranın misafiri olacağını belirten Işıkgece; kamu, özel sektör, STK’lar ve üreticilerin bir araya getiren bu iş birliğinin, emeğin karşılığını bulması açısından çok kıymetli olduğunu ekledi.

T.C Tarım ve Orman Bakanlığı’nın liderliğinde gerçekleşen projeye dahil olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden UNO CEO Vekili Evin Pehlivanlı, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçen Ata Tohumu Projesi, Türkiye’nin gelecek nesillerinin sürdürülebilir bir yaklaşımla sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünlere ulaşması için çok kıymetli. UNO olarak böyle bir projenin paydaşı olduğumuz için çok gururluyuz. Kadim topraklarımızdaki ata tohumlarımızdan olan kavılca, yüksek besin değerinin yanı sıra iklim değişikliğine dayanıklı olma özelliği ile, gelecek kuşaklarımıza iyi beslenmeye sürdürülebilir erişim şansı sunacak. Bu proje sayesinde Ata Tohumu Kavılca’nın üretimini Bakanlık destekliyor, arttırıyor, biz de alım garantisi vererek, bu tahıllardan ekmek üretip bu kıymetli besin kaynağını 81 ile dağıtarak daha geniş kitlelerin erişimine imkân tanımayı hedefliyoruz” dedi.

Pehlivanlı, yaz sonu gerçekleştirilmesi beklenen hasat döneminin ardından Kavılca Buğdayı’ndan üretilecek ürünleri tüketicileri ile buluşturmayı hedeflediklerini ekledi.

