Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Her damağa ve bütçeye uygun menüler

Türk halkına daha çok balık yedirmek amacıyla sunduğu lezzetlerin yanında fiyatlarını da güncelleyen Dardenia, yeni menüsüyle arkadaş, iş ve aile buluşmalarının adresi olmaya aday.  

Her damağa ve bütçeye uygun menüler

Balık-ekmek severlerin buluşma noktası Dardenia yenilenen menüsüyle her damağa ve bütçeye uygun ürünler sunuyor. Türk halkına daha çok balık yedirmek amacıyla sunduğu lezzetlerin yanında fiyatlarını da güncelleyen Dardenia, yeni menüsüyle arkadaş, iş ve aile buluşmalarının adresi olmaya aday.
 Kendine özgü ekmeği, sosları ve menüsüyle Türk damak tadına hitap eden Türkiye’nin ilk balık-ekmek zinciri Dardenia, yenilenen menüsüyle tadı damağınızda kalacak lezzetler sunmaya devam ediyor. Her mevsim balığı sevdiren, heyecanından, tazelik ve güncelliğinden vazgeçmeyen Dardenia, menülerine yeni bir soluk getirmek, çeşitlendirmek, sunduğu tatları ve kalite eşiğini yükseltmek amacıyla menüsünü yeniledi. 
 Türk halkına daha çok balık yedirmek amacıyla sunduğu lezzetlerin yanında fiyatlarını da güncelleyen Dardenia’nın özenle hazırlanan yeni menüsünde Surimi salata, fırında ev lezzetleri, fit menüler gibi alışılmadık tatlar yer alıyor. Dardenia, balık ekmeğin yanı sıra balık çorbası, kalamar tava, midye tava, fish & chips ve tempura gibi atıştırmalıklar ve sushi gibi tanıdık lezzetlerle müşterilerine hizmet veriyor. Dardenia’da yeni menüye özel fish nugget 7,9 TL, fish cheeseburger 7,9 TL Norveç uskumru ekmek arası 9,9 TL.
 
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
DardeniaBalık Ekmek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.