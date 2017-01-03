Her damağa ve bütçeye uygun menüler

Balık-ekmek severlerin buluşma noktası Dardenia yenilenen menüsüyle her damağa ve bütçeye uygun ürünler sunuyor. Türk halkına daha çok balık yedirmek amacıyla sunduğu lezzetlerin yanında fiyatlarını da güncelleyen Dardenia, yeni menüsüyle arkadaş, iş ve aile buluşmalarının adresi olmaya aday.

Kendine özgü ekmeği, sosları ve menüsüyle Türk damak tadına hitap eden Türkiye’nin ilk balık-ekmek zinciri Dardenia, yenilenen menüsüyle tadı damağınızda kalacak lezzetler sunmaya devam ediyor. Her mevsim balığı sevdiren, heyecanından, tazelik ve güncelliğinden vazgeçmeyen Dardenia, menülerine yeni bir soluk getirmek, çeşitlendirmek, sunduğu tatları ve kalite eşiğini yükseltmek amacıyla menüsünü yeniledi.

Türk halkına daha çok balık yedirmek amacıyla sunduğu lezzetlerin yanında fiyatlarını da güncelleyen Dardenia’nın özenle hazırlanan yeni menüsünde Surimi salata, fırında ev lezzetleri, fit menüler gibi alışılmadık tatlar yer alıyor. Dardenia, balık ekmeğin yanı sıra balık çorbası, kalamar tava, midye tava, fish & chips ve tempura gibi atıştırmalıklar ve sushi gibi tanıdık lezzetlerle müşterilerine hizmet veriyor.

Dardenia’da yeni menüye özel fish nugget 7,9 TL, fish cheeseburger 7,9 TL Norveç uskumru ekmek arası 9,9 TL.