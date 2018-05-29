İhracatçı TMO'dan “müdahale“ istiyor - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep: - "TMO'nun fındık ve çekirdeksiz kuru üzümdeki müdahale alımları piyasayı dengeledi, bunun gelecek sezon devam etmesini ve kuru kayısıda da uygulanmasını istiyoruz"

İZMİR (AA) - Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık ve çekirdeksiz kuru üzümdeki müdahale alımlarının piyasayı dengelediğini belirterek, bunun gelecek sezon devam etmesi gerektiğini ve kuru kayısıda da uygulanmasını talep ettiklerini ifade etti.

Celep, gazetecilere yaptığı açıklamada, TMO'nun geçen yıl piyasadan 140 bin ton fındık ve 5 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm aldığını söyledi.

Fındıkta müdahale alımıyla fiyatların 10 -10,5 lira seviyesine, çekirdeksiz kuru üzümde de 4 lira seviyesine yükseldiğini kaydeden Celep, şöyle konuştu:

"TMO'nun aldığı kuru üzüm miktarı, toplam rekoltenin yüzde 1,5'i olmasına rağmen 3 liraya düşecek denilen üzümün fiyatı 4 liranın üzerine çıktı. Bu örnekler de gösteriyor ki TMO'nun fındık ve çekirdeksiz kuru üzümdeki müdahale alımları, piyasayı dengeledi. Bunun gelecek sezon devam etmesini ve kuru kayısıda da uygulanmasını istiyoruz. Türk üzümünün ham madde olarak 1,5 dolar, kayısının da en az 2,5 dolar seviyesinde olması lazım. Çiftinin para kazanması lazım. Bunu memleket meselesi haline getirip bu milli serveti koruma zorunluluğumuz var. Devlet, sektörde yönetici değil yönlendirici olmalı."

TMO'nun alım yapmasının yanında bunu önceden açıklamasının da piyasayı olumlu etkileyeceğine dikkati çeken Celep, böylelikle hem iç hem dış piyasaya net bir mesaj verilmiş olacağını kaydetti.

TMO'nun müdahale edeceği yönünde algı oluşunca üreticinin malının fiyatının düşmeyeceğini bileceğini, dışarıdaki alıcıların belli bir fiyatın altına inemeyeceğinin farkında olacağını kaydeden Celep, "Tarım ürünlerinde özellikle hasat dönemlerinde arzdaki dalgalanma fiyat istikrarını ortadan kaldırıyor. TMO'nun müdahale alımları piyasayı dengeleyerek çiftçinin refah seviyesini de yükseltiyor." dedi.