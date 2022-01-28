İklim değişikliği arıcılık çalıştayına konu oldu

Çalıştaya, TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif GÜLTEKİN, Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. Dr. Levent Aydın, Doç. Dr. Aslı Özkök, Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, Burdur İl Tarım Müdürü Mehmet Tuğrul, Antalya İl Tarım Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, TARSİM Bölge Müdürü Gökçe Tükenmez ve Bölge Uzmanı Aytaç Küçük, TAB Yönetim Kurulu üyeleri Rasim Kaplan, Kazım Doğan, Yücel Turan, TAB Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ör ve İbrahim Durmuş, Isparta İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Uslu, Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Uğur Vardar, Burdur İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mesut Bilgiç, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Can Üzer, İl Birlik Danışmanları ve arıcılar katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, iklim değişikliği ve artan maliyet fiyatları nedeniyle Türkiye arıcılığında tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek, “Tarım, küresel iklim değişikliği ve pandemi nedeniyle dünyada fiyatlar allak bullak oldu. 2021 yılı sonunda bal maliyetlerimiz kilogramı 23 lira, bugün bir kilogramın maliyeti yüzde 80 artarak 35 lira olmuş durumda. Biz devlet ögesine son derece saygılıyız ama bizim devletimiz içerisindeki ilgili bakanlıklarımızın bu konuya neşter vurmasını bekliyoruz. Şekerin çuvalı serbest piyasada 450 lira. Bizim bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor. Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor. Bunu hep beraber kurtarmalıyız" dedi.

Çalıştayda konuşan Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel de,,çalıştayı bölge halkı olarak çok önemsediklerini, iklim değişikliği nedeniyle meydana gelecek olumsuzlukların herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekti. Yücel, tarıma ve arıcılara her türlü destek verdikerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Sadece arıcılara 2 bine yakın kovan dağıttık. Biz bunun sadece arıcılara destek olmadığını, ekolojik dengeye bir katkı sağladığını gördük" dedi.

Konuşmaların ardından, konusunda uzman akademisyenlerimiz; küresel iklim değişikliğinin arı yetiştiriciliğine, arı sağlığına, arı ürün ve kalitesine etkisi üzerine konferans verdiler.

Öğlenden sonra soru-cevap formatında gerçekleşen çalıştayda, TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, Prof. Dr. Ahmet Güler, Prof. Dr. Levent Aydın, Doç. Dr. Aslı Özkök ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Gülten Bulut, arıcıların merak ettikleri sorularını cevapladı