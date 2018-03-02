İklim değişikliği gıda güvenliğini tehdit ediyor!

20. Yüzyılın ortalarından bu yana yaşamımızın bir parçası haline gelen küresel iklim değişikliği, sürdürülebilir tarım uygulamaları üzerindeki etkisiyle gıda güvencesi açısından bir tehdit olarak algılanırken, gıda güvenliği açısından da yeni tehlikeleri gündemimize taşıyor.



Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, uzmanların iklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkilerini "bakteriler, virüsler ve protozoalar", "zoonozlar ve diğer hayvan hastalıkları", "toksinojenik küfler ve mikotoksinler", "zararlı alg üremesi ve balıkçılık ürünleri güvenliği", “zararlı aktivitelerinin artması”, "gıda zincirinde çevresel bulaşanlar ve kimyasal kalıntılar", "acil durum halleri" olmak üzere 7 ana başlıkta incelediklerini belirterek, bugünden önlem alınmazsa 21. yüzyılın ikinci yarısında gıda güvenliği açısından ciddi sıkıntıların yaşanacağına dikkat çekti.



Samim Saner, iklim değişikliğinin denizlerde ve karada tüm canlıların yaşam koşullarını yeniden yapılandırdığına dikkat çekerek, basit bir anlatımla bunun deniz ürünlerinde, bitkisel ve hayvansal ürünlerde çevresel bulaşanlar riskini, önlemlerini yeniden değerlendirip düzenleme ihtiyacını doğurduğunu vurguladı.