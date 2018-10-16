İzmir'deki Tarım OSB için Çinli yatırımcıya davet

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de kuruluş çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için Çinli yatırımcıları İzmir'e davet ettiklerini belirtti.

EBSO'dan yapılan açıklamaya göre Yorgancılar, Çin Halk Cumhuriyeti'nin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu'yu ziyaret ederek Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile ilgili bilgi verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Yorgancılar, EBSO, İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri ile yürüttükleri OSB projesinde hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 17 milyar dolar olduğunu, bunun 670 milyon dolarının İzmir'den yapıldığını, ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Yorgancılar, ihracatı artırmak ve daha dengeli bir ticari ilişki geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bu kapsamda ele alınan turizm projelerinin önemli bir potansiyel içerdiğini ancak karşılıklı yatırımların da canlanması gerektiğini aktaran Yorgancılar, iki ülke arasında sektörel eşleşmelerin yapılmasını istediklerini bildirdi.

Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Tarım İhtisas OSB projemizle ilgili Çin'de ilgili kurumlar veya bu konularla ilgili yatırımcı varsa iletişime geçmek isteriz. Organize tarım bölgelerinden biri kesme çiçek, diğeri de günlük sebze meyve ürünlerinin üretimini yapacak. Bu bölgelerde Çinli yatırımcıları bekliyoruz. Çin'den gelen ticaret heyetlerinin İzmir’e yönlendirilmesini istiyoruz. Türkiye’de başarılı olmuş Çinli firmaları örnek göstererek yeni Çinli yatırımcıları buraya çekmek istiyoruz."

Açıklamada görüşleri aktarılan Çin İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu ise iki ülke arasındaki ticaret açığının turizm ile kapatılabileceğini, yeni OSB projeleriyle ilgili bilgileri ülkelerindeki firma ve kurumlarla paylaşacaklarını belirterek, "İzmir'de başarılı olmuş Çinli firmaları ülkemize örnek gösterebiliriz. Bu şekilde yeni Çinli yatırımcıların yolu açılacaktır. Şu anda İzmir'de 2 firma kömür santrali ve madencilik sektöründe başarılı birer yatırım faaliyeti gösteriyor ve Çinli yatırımcılar için son derece önemli bir model oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.