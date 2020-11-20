Kayseri'de organik tarım bereketi

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile 2013 yılından beri mevsimlik olarak hizmet veren Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı 8. yılında sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketiciler ile buluşturdu.

Organik tarım sektörünün öncü girişimlerinden biri olan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar, bu yıl ağustos ayı başında açıldı ve bereketli bir sezon geçirerek kasım ayı ortasında kapandı. %100 Ekolojik Pazarlar’da satılan ürünlerle ilgili web tabanlı veri kayıt ve takip programında tutulan istatistiksel veriler, Kayseri’de organik tarımın gelişmeye devam ettiğini ve organik ürünlere olan ilginin her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

45 üretici 900 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapıyor

Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve paralelinde tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nin müteşebbisliğinde, Kayseri’nin 11 ilçesindeki 900 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45 çiftçi, %100 Ekolojik Pazar’a ürünleriyle katılıyor.

Kayseri organik tarımın geliştirilmesinde başarılı bir örnek

Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar hem Kocasinan halkına hem de Kayseri’nin çeşitli ilçelerinden gelen müşterilere hizmet veriyor. Yeni üreticiler ve mevcut üreticilerin yeni ürünleri ile birlikte pazarın organik tarım bereketi de her geçen gün artıyor. Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’ın 2020 verilerine göre, 159.062,75 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleşirken; üreticilerin elde ettikleri toplam kazanç ise, iklim ve pandemiye bağlı olarak azalan ürün miktarına rağmen 722.591,50 TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Son 6 yılda toplam 980.426,31 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler 3.230.162 TL ciro elde etti.

Kayseri Kocasinan

Buğday Derneği tarafından hazırlanan web tabanlı veri kayıt ve takip programının sonuçlarını değerlendiren Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’daki ürün fiyatlarına dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu: “Görülüyor ki devlet üretimi, yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler; üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak üreticiden tüketiciye hale gelirse, organik ürünlerdeki fiyatlar da aşağı çekilebiliyor. Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazarı da Türkiye’deki diğer organik pazarlar ile karşılaştırıldığında ürün fiyatları en düşük pazar olma başarısını bu sayede sürdürüyor. Buğday Derneği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel yönetimleri işbirliği yaparak, hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. %100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.”

Zehirsiz pazarlar mümkün

Ekolojik tarım, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren bir tarım şekli olduğu için tarım zehiri pestisitler, hormonlar ve kimyasal gübrelerin kullanılmadığı, sürdürülebilir ve en yaygın yöntem. Ekolojik tarım yöntemi ile üretilen ürünlerde GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) kullanımı kesinlikle yasaktır.

Sadece organik sertifikalı ürünlerin satıldığı %100 Ekolojik Pazarlar, ekolojik tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir toplum yolunda dönüşüme hizmet ediyor.

Türkiye’de ekolojik ürünlerin ve pazarların yaygınlaşmasına ön ayak olan Buğday Derneği’nin öncülüğünde, İstanbul’da Şişli, Kartal, Bakırköy, Beylikdüzü, Zeytinburnu ve Ataşehir’de; İstanbul dışında ise Kayseri Kocasinan’da ve İzmit’te %100 Ekolojik Pazarlar ve satış noktaları açıldı. Böylece ekolojik ürünler daha çok tanınır, bilinir ve ulaşılabilir hale geldi.

%100 Ekolojik Pazarlar ve ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgi için: ekolojikpazarlar.org

Sağlıklı gıda için organik tarım desteklenmeli

Endüstriyel tarımda kullanılan tarım zehirleri, başta anne karnındaki bebekler ve çocuklar olmak üzere, insan sağlığını tehdit ediyor. Pestisitlerin gıdalarda bıraktığı kalıntı, bu gıdaları tüketen insanlarda akut ya da kronik, pek çok sağlık sorununa yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her yıl en az 3 milyon kişi pestisit zehirlenmesine maruz kalıyor ve büyük çoğunluğunu tarım sektörü çalışanlarının oluşturduğu 20 bin kişi yanlış pestisit uygulamaları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Pestisitler insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozulmalar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Epidemiyolojik ve moleküler çalışmalar, tarımsal, ticari, ev ve bahçe uygulamalarında kullanılan pestisitlerin kanser riskini artırdığına dair önemli kanıtlar sunuyor. Pestisitlere maruz kalma ile prostat kanseri, bazı lenfoma çeşitleri, lösemi ve meme kanseri arasında güçlü bağlantılar olduğunu gösteren çok sayıda yayın bulunuyor. Bir başka önemli mesele, toksikolojik çalışmaların sadece tek bir toksik kimyasal maddenin yol açtığı sağlık sorunları üzerine odaklanması. Oysa tarımsal üretimde kullanılan yüzlerce çeşit pestisit var ve gıdalarımızda birden fazla sayıda pestisit kalıntısı çıkması oldukça muhtemel.

Araştırmalar, endüstriyel, yoğun tarımda kullanılan pestisitler ve sentetik kimyasal gübrelerin, yanlış toprak işleme uygulamalarının toprağı fakirleştirdiği, yeraltı sularını kirlettiği için sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Petrol ve ürünlerine dayanan bu tarım sistemi toprağın tuzlanmasına sebep olmakta, küresel iklim değişikliğini de ciddi biçimde etkilemektedir. Ayrıca zamanla hastalık etmenleri ve böceklerin pestisitlere karşı direnç geliştirdikleri, dirençli tür sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Organik tarımın, dünyada hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacağını iddia eden konvansiyonel tarım savunucularının aksine, bilimsel araştırmalar organik tarımın dünyayı besleyebileceğini kanıtlıyor. Sağlıklı, güvenilir gıda hakkının korunması ve doğanın sürdürülebilirliğini sağlamak için organik tarımın ve organik ürünlerin desteklenmesi gerekiyor.