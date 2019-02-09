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Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz

“10 Şubat Dünya Bakliyat Günü” dolayısıyla bir açıklama yapan Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz. Yerli üretimi teşvik eden devletimize üretici ve tüketici olarak destek olmalıyız” dedi.

Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz
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Türkiye’nin lider bakliyat ve bulgur markası Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, 10 Şubat “Dünya Bakliyat Günü” dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamasında, devletlerin temel gıda ve savunmada dışa bağımlı olamayacağını belirten Duru, “Kendi gıdasını üretemeyen ülkeler tam bağımsız olamaz. Tarımda sürdürülebilir üretimi, yeterli ve güvenilir gıdayı sağlamalıyız. Yerli üretimi teşvik eden devletimize üretici ve tüketici olarak destek olmalıyız” dedi. 

Bakliyatın tüm dünyada geleceğin gıdası olarak görüldüğünü ifade eden Duru, daha ucuza satılan ithal bakliyatları tercih ettikçe, yerli üretimin güç kaybedeceğini söyledi. 

Ülke ekonomisinin güçlü kalmasında yerli üretimin payının yüksek olduğunun altını çizen İhsan Duru, “Duru Bulgur Bakliyat olarak, yerli ürünlerimizi kullanıyoruz. Hem daha lezzetli hem de besinsel açıdan daha üstünler. İhraç ettiğimiz bulgur, kırmızı mercimek, pirinç gibi bakliyat ürünlerimiz dünyanın dört bir yanından yoğun talep görüyor. Yerli bakliyat ürünlerimizden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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