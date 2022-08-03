Kiraz soğuk hava deposu istiyor

Hadim Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (HAKÜPAK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orhan, Yukarı Göksu Havzası’nda dünyanın en lezzetli kirazının yetiştirildiğini belirterek, “Tarım Orman Bakanlığı’ndan kiraz üretim merkezi Hadim’e elekleme, paketleme, soğuk hava deposu tesisleri yapmasını istiyoruz. Gümrüklemenin de yerinde yapılabilmesine imkan verilmeli” dedi.

HAKÜPAK Başkanı Orhan şunları söyledi:, “Türkiye kiraz üretiminde dünyada birinci sırada ama kiraz ihracatında üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye’nin coğrafyası, toprak yapısı kiraz üretimine çok uygun. Çok kaliteli kiraz üretimi yapıyoruz. Ancak bir yandan akaryakıt fiyatlarındaki artış, diğer yandan girdi fiyatlarında yaşanan artışlar çiftçinin belini büküyor. Şöyle bir örnek vereyim ilaç ve gübre fiyatlarında bir yılda çeşidine göre en az yüzde 200 ile yüzde 400 arasında artış yaşandı. Konya’nın güneyi, Karaman’ın doğusu, Mersin ve Alanya’nın kuzeyinde yer alan Yukarı Göksu Havzası’nda Hadim ve Taşkent ilçeleri yoğunluklu 1.5 milyon kök kiraz ağacında üretim yapıyoruz. Bu havzada 1 Temmuzda denizden yüksekliği 750-800 metre olan Aladağ Yerköprü’de hasata başlarız. 10 Ağustos’a kadar yüksekliği 1850-1900 metre kiraz hasadı sürüyor. Yukarı Göksu Havzası’nda son turfanda kiraz yetiştiriyoruz. Hadim Kiraz Alım Merkezine iklim koşulları uygun olduğunda 30 bin ton kiraz gelir. Tüccar bu yıl Aladağ’dan gelen kirazın kilosunu 30 liradan almaya başladı. En yükseklerde yetişen kirazı ise 75 liradan alıyor. Yani kiraz bu yıl ortalama takriben yoğun olarak 50-60 lira arasında satıldı. Tüccar soğutuculu tırlarla limanlara taşıdığı kirazı paketleme yaptıktan sonra ihraç ediyor.”

BAKANLIKTAN YATIRIM İSTİYORUZ

Tarım Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunan Orhan, “Yukarı Göksu Havzası’nda dünyanın en lezzetli kirazını yetiştiriyoruz. Tarım Orman Bakanlığı’ndan kiraz üretim merkezi Hadim’e elekleme, paketleme, soğuk hava deposu tesisleri yapmasını istiyoruz. Gümrüklemenin yerinde yapılması, eleme, paketleme, soğuk hava deposu ve laboratuvar hizmetlerini sunabilecek entegre tesislere ihtiyacımız var. Bu tesislere kavuşursak kirazın katma değeri artar. Bir de kırsal alanlardan kentlere göçü durdurmaya yönelik politikalar uygulamaya konulmalı. Yeri geliyor kirazı toplayacak eleman bulamıyoruz. Bu yörede kiraz üretimi küçük aile işletmeleridir. Kiraz çok nazik bir meyve, yetiştirilmesi, toplanması, depolanması çok zor ve zahmetli. Bu yıl zorlu kış koşulları nedeniyle hasattan yüzde 40-60 fire verdik” dedi.

AB HİBE YARDIMLARINA BAŞVURDUK

Sulama olanaklarının yapımı gerçekleştirilen göletlerle arttığını belirten Orhan, “HAKÜPAK olarak Avrupa Birliği hibelerine başvurduk. Yani yaklaşık iki yüz bin Euroluk bir hibeden yararlanacağız. Hadim’de kirazdan katma değer oluşturulmasına, elma, armut, dağ eriği kurutulması ve şekerlemesine, menegiçin öğütülmesi ve kuru üzüm üretimine yönelik gıdayla ilişkili bir proje verdik. Bu projenin değerlendirilme sonucunu bekliyoruz. Proje onaylandığı takdirde Hadim’de bir küçük gıda işletmesi kuracağız, istihdam yaratacağız ve Hadim’deki ürünlere bir katma değer sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.