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Kooperatifler sahaya inmeli

Üreticiyle tüketiciyi birleştirmek gerektiğini, bu bağı da kooperatiflerin kurabileceğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Belediyelerin kooperatiflere biraz daha yer vermesiyle 200-300 ürünün gerçek modellerle tanzim satış noktalarında satılması söz konusu olmalı” dedi.

Kooperatifler sahaya inmeli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de çok başarılı kooperatif örnekleri olmadığına dikkat çekerek, “Dünyada 45-50 milyar dolar cirosu bulunan, Türkiye’nin tarımsal milli hasılası kadar cirosu olan kooperatifler var. Gerçek anlamda tüketici ve tüketiciyi birleştirmek anlamında çok önemli adımlar atmışlar.

Türkiye’de 15 bine yakın kooperatif var, bunların bir bölümünün içi boş, değer üretmiyorlar.

Posta Gazetesi yazarı Galip Umut Özdil'in haberine göre; Bu duruma en geç yılın ikinci yarısından itibaren neşter atacağız. Ben kooperatiflere şu mesajı  veriyorum, ‘Toplanın, değer yaratacak bir sistemle ilgili tekliflerinizi getirin. Biz de sizin isteğiniz doğrultusunda gereğini yapalım.’

Mutlaka üretici ile tüketiciyi birleştirmek lazım. Devlet mecbur kaldığı için sahaya iniyor ama bu iş kooperatiflerindir. Belediyelerin kooperatiflere biraz daha yer vermesiyle 200-300 ürünün gerçek modellerle tanzim satış noktalarında satılması söz konusu olmalıdır” diye konuştu.

"PERAKENDE YASASI'NI ELE ALMAMIZ LAZIM"

Tarlada üretilen ürünle tezgaha gelen ürün arasındaki fiyat farkına işaret eden Pakdemirli, uzun lojistik ve tedarik zincirinde kayıplar, israflar ve kopmalar olduğunu belirtti. Hal Yasası ile ilgili dünyadaki çeşitli örneklerin incelendiğini söyleyen Pakdemirli, “Hal Yasası, meclisin açılmasıyla hızlı şekilde yasalaşacak.

Ancak bu yasayla bütün problemler çözülmeyecek. Kooperatiflerin, Perakende Yasası’nın da devreye konulmasına ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
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