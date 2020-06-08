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Koronavirüs izolasyonu gıda kaybını artırdı

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), düzenlediği yeni uluslararası dijital etkinlikte tarım ve gıda sektörü temsilcileri ile akademisyenleri buluşturdu. Programda, Koronavirüsün gıda sektörüne etkisi değerlendirildi.

Koronavirüs izolasyonu gıda kaybını artırdı

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN), düzenlediği yeni uluslararası dijital etkinlikte tarım ve gıda sektörü temsilcileri ile akademisyenleri buluşturdu. “COVID-19 Sonrası: Küresel Gıda Sistemini Düzeltme Zamanı” adlı webinar’da koronavirüs salgınının tarım ve gıda sektörüne etkisi, artan talep nedeniyle hassaslaşan küresel gıda sistemini düzeltme yolları tartışıldı.

BCFN Araştırma Bölümü Başkanı Marta Antonelli, Tuscia Üniversitesi ve RUDN Moskova Üniversitesi Profesörü Riccardo Valentini, Napoli Federico II Üniversitesi Profesörü Gabriele Riccardi, Food Tank Başkanı Danielle Nierenberg, Afrika Gıda Egemenliği İttifakı Genel Koordinatörü Million Belay, İklim Politikası Girişimi Genel Müdürü Barbara Buchner, Miami Üniversitesi Profesörü Camillo Ricordi ve John Hopkins Üniversitesi Profesörü Stefano Zamagni ilgi gören webinar’a konuşmacı olarak katıldı.

“Stokçuluk israfı tetikledi”

COVID-19 salgınının gıda sektörüne olan etkisine ilişkin detayları paylaşan BCFN Araştırma Bölümü Başkanı Marta Antonelli, “Üreticiler koruyucu önlemler alarak faaliyetlerine devam ederken mevsimlik işgücündeki azalma nedeniyle gıda tedarik zincirinde aksaklıklar meydana geldi. Gıda fiyatlarındaki büyük değişiklikler düşük gelirli ülkeleri ve gıda ithalatına bağımlı ülkeleri büyük ölçüde etkilerken, küçük toprak sahibi çiftçilerin sermayesinde düşüş görüldü. Buna ek olarak, sosyal izolasyon ve lojistik aksamalar nedeniyle gıda kaybında artış oldu. Virüsün talep zincirine etkisi değerlendirildiğinde ise gıda fiyatındaki artış düşük gelirli ailelerin gıdaya erişimini büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Meyve sebze gibi besleyici ve sağlıklı gıdaya erişimin zorlaşması nedeniyle işlenmiş gıda tüketimi giderek arttı ve gıda stokçuluğu israfı tetikledi” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir gıda geleceği için 10 adım

Gıda sistemini düzeltmek için harekete geçme zamanının geldiğinin altının çizildiği webinar’da “Tarladan Sofraya 10 Adım” adlı öneri belgesi katılımcılarla paylaşıldı. Belgede tarladan sofraya sürdürülebilir 10 adım şöyle sıralandı;

- Beslenme ve gıda standartların iyileştirilmesi ve daha gelişmiş bir terminoloji oluşturulması,

- Ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesi,

- İşletmelerin sürdürülebilirlik ve sağlık konularını önemseye teşvik edilmesi,

- Tarım ve gıda sistemlerinin dijitalleşmesi,

- Gerçek gıda maliyetlerinin belirlenmesi,

- Tohum güvenliği, çeşitliliği ve toprak yenileme faaliyetlerinin geliştirilmesi,

- Sektördeki tüm aktörlerin harekete geçmeye teşvik edilmesi,

- Sürdürülebilir gıda ve beslenme konulu eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının artırılması,

- Sürdürülebilir ve sağlıklı beslenme modellerinin etkinleştirilmesi ve insanların teşvik edilmesi,

- Küresel dayanıklılığın geliştirilmesi…

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BARİLLA GıdaBarilla Gıda Beslenme Vakfı (BCFN)Koronavirüs TarımGıda GüvenliğiSürdürülebilirlik
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