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Köyler ağaçlandırma ile kalkındırılacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) hem ülkenin akciğerleri ormanları korumaya çalışırken hem de köylülere gelir getirici projelere imza atıyor. OGM tarafından başlatılan Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma projesi ile köylülere hisse başına yıllık 15-20 bin TL gelir kazanması sağlanıyor.

Köyler ağaçlandırma ile kalkındırılacak

Ormanları korurken bir yandan da ormanlardan elde edilebilecek gelirler ve bu yolla orman köylüsüne katkı sunmayı temel bir strateji olarak belirleyen Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye’de 22 bin 660 orman köyünde yaşayan 7 milyon orman köylüsü için projelere devam ediyor. Bunlardan en önemlisi olan gelir getirici ağaçlandırma çalışmasının başarılı bir örneği de İzmir’in Kirazlı ilçesine bağlı Dokuzlar mahallesinde hayata geçti.

Tepe yamacına kurulan Dokuzlar köyü için dönüm noktası 2009 yılında köylerinin hemen yanındaki Evliya Dağı'nda ormanlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma projesi oldu. 330 dekarlık orman alanına dikilen toplam 9 bin adet ceviz ve kestane ağacından ürün alamaya başlandı. Bu proje kapsamında hisse başına yıllık 15-20 bin TL arası gelir kazanan köylüler, 330 dekarlık alan ile kalmayıp, Orman Genel Müdürlüğü desteği ile köyün etrafında yüzlerce dekarlık orman alanlarına daha kestane fidanları dikmeye başladı. Gelir elde etme konusunda öneli ağaç türlerinden olan ceviz ve kestane yetiştiriciliği konusunda Orman Genel Müdürlüğü tarafından köylülere kapsamlı eğitimler de verdi.

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Orman Genel MüdürlüğüGelir Getirici Tür Ağaçlandırma Projesi
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