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Mahallelinin kurduğu zeytin kooperatifi üretimle büyüdü

- Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 mahalleli tarafından devlet desteğiyle zeytinyağı üretmek amacıyla kurulan kooperatif, yıllık üretimini 400 tona üye sayısını 80'e çıkardı - Fabrikanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Karakaya: - "Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek kurduğumuz kooperatif başarıyla beraber üye sayısını artırdı. Hedefimiz ilerleyen zamanlarda dünyaya açılmak. Türk milletine ve dünyaya temiz ve markalı zeytinyağı yedirmek"

Mahallelinin kurduğu zeytin kooperatifi üretimle büyüdü
AYDIN (AA) - NECİP UYANIK - Aydın'ın Germencik ilçesinde, kendi ürünlerini değerlendirerek zeytinyağı üretmek amacıyla 15 mahalleli tarafından kurulan kooperatif, yıllık üretimini 400 tona, üye sayısını da 80'e çıkardı.
İlçeye bağlı Balatçık Mahallesi'nde yaşayan 15 kişi, kendi ürünlerini değerlendirmek amacıyla 2002 yılında Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.
Zeytinyağı üretimi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 1 yıl faizsiz 516 bin lira kredi alan mahalleli, bu borçlarını da bir yıl içinde ödedi. Üretimlerini artırmak ve teknolojiden yararlanmak isteyen üreticiler, proje hazırlayıp Güney Ege Kalkınma Ajansına (GEKA) başvurdu ve 300 bin liralık hibe aldı.
Aldıkları destekle büyümeye başlayan kooperatifin ortak sayısı 15'ten 80'e çıkarken kooperatif bünyesinde kurulan fabrikada yıllık üretim 400 tona yükseldi.
Türkiye'nin çeşitli illerine zeytinyağı gönderen üreticiler, şimdi dünya pazarına girmeyi hedefliyor.
Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karakaya, AA muhabirine, zeytinlerini daha iyi değerlendirmek için 15 ortakla yola çıktıklarını, bu noktaya gelmek için çok mücadele ettiklerini anlattı.
Kendi zeytinlerini şu anda yağa dönüştürdüklerini, bu yağları bugüne kadar hem toptan hem de perakende olarak sattıklarını dile getiren Karakaya, yurt içindeki satışların ardından artık dünya pazarına girmeye hazırlandıklarını kaydetti.
Karakaya, şöyle konuştu:
"Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek kurduğumuz kooperatif başarıyla beraber üye sayısını artırdı. Hedefimiz ilerleyen zamanlarda dünyaya açılmak. Türk milletine ve dünyaya temiz ve markalı zeytinyağı yedirmek. Kooperatifler kar amaçlı değildir, hizmet amaçlıdır. Biz bugüne kadar ne yaptıysak ortaklarımız için yaptık. Daha ucuz fiyatlara yağ elde etmeleri için üreticilerin zeytinlerini sıktık. Daha ucuz maliyetli tavsiyeler yaptık bugünlere geldik. Ne mutlu bizlere bu çektiğimiz kredileri gününde ödedik, bitti. Bundan sonra daha rahat nefes alacağız. Daha da önemli yatırımlı işlere gireceğiz."
 
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Balatçık Köyü Tarımsal Kalkınma KooperatifiKooperatifZeytinZeytinyağı
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