Mehmet Reis'ten ekonomi gazetecilerine güvenilir gıda mesajı

Fatma Nur Önar yazıyor - Kanal Ekonomi tarafından düzenlenen ZOOM etkinliğinde tarım ve gıda sektörümüz için önemli olan hasat dönemine dikkat çekildi. Etkinliğe katılan katılımcılardan Türk tarımına yaptığı hizmetlerden, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmeye yönelik katkı ve kampanyalarda yapmış olduğu girişimler ile tanınan, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis bu konu ile ilgili bilgi ve düşüncelerini paylaştı.

Hasat Dönemi Bereketli Geçiyor

Biz temel gıda konusunda Ülke olarak şanslıyız. Hasat dönemi sürecindeyiz ve bu süreç oldukça bereketli geçiyor. Buğday’ da geçen seneye oranla %5 oranda bir artış söz konusu. Temmuz ayında başlayıp Ağustos ve Eylül de devam edecek diğer gıda ürünlerimizde var. Bu ürünlerden de bir önceki seneye göre verim alınacağı tahmin ediliyor. Şu an mercimek sezonu da açıldı fakat beklenilen artışı yakalayamadık. Mercimekteki bu durgunluğun bir sonraki sene telafi edileceğini düşünüyorum. Temel gıdalarımızın yerli üretimi konusunda ülke olarak gayretli çalışmalar içerisindeyiz.

Kovid-19’un Hatırlattığı “Güvenilir Gıda”

1.Dünya savaşından sonra yaşanan en yaygın krizle karşı karşıyayız. Kovid-19’un hala daha etkisinin silinmemesi ve hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle, gıda güvenlik stoğu’ nun, gıda kaybı ve israfı’ nın ve gıda güvenirliliği’ nin ne derece de önemli olduğunu bize gösterdi.

Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde sürdürülebilir yaşamı mümkün kılacak, tohum toprak ve su kanallarının hayati derecede önem teşkil ettiği ve kesintisiz gıda arzının her zamankinden daha önemli olduğu bir süreç geçirdik.

Salgın nedeniyle Amerika, Hindistan, Almanya gibi bazı ülkelerde lojistik problemi yaşandı. Özellikle lojistikte yaşanan bu problem tedarik edilecek ürünlerin yerlerine getirilmemesi problemine yol açtı. Dünya'nın en büyük buğday üreticilerinde dahi gıda arzında kesintiye gidildi. Bu gibi problemlerin yaşanması gıda güvenliği konusunda endişe yarattı.

Geleceğe en “Güvenli Tedbir”

Kovid-19’ un küresel piyasada yapmış olduğu bu etkilerden sonra tüm dünya ülkeleri gıda güvenliğini sorgulamaya, küresel gıda sistemini tartışmaya başladı. Gelecekte güvenilir gıdanın sekteye uğramaması için devletler tarım ve gıda sisteminin güçlendirmeye başladı.

Tüm dünya ülkeleri küresel gıda endişesiyle gelecekte kıtlık yaşamamak adına tedarik zincirini güvenli biçimde sağlanması için tedbirler alıyor. Gelişmiş ülkelerde israfı önleme politikaları ön plana çıkmaya başladı. Globalleşen dünyada gıda arzının sürekliliği için artık devletler temel ürünlerde güvenlik stoğu oluşturdu. Yerel üretimin arttırılması, ithalatın artırılması ve üretimin yapılması konusunda bilinçlenme arttı.