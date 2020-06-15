Müjde verdi!..Tarladan bereket geliyor

Katıldığı canlı yayında hububat ve bakliyat alım fiyatlarının yansımalarını değerlendiren TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, özellikle buğday ve arpada geçtiğimiz yılların üzerinde bir rekolte beklediklerini ve 2020’nin bereketli olacağını söyledi.

Güvenilir Ürün Platformu ve Kanal Ekonomi iş birliği ile düzenlenen canlı yayına katılarak soruları yanıtlayan Ahmet Güldal ziraat eğitiminden stoklara, fındık alımından lisanslı depoculuğa önemli açıklamalarda bulundu.

2020 tüm olumsuzluklara rağmen ülkemiz için bereketli geçiyor

Açıklanan fiyatların üretici ve sanayicideki yansımalarına değinen Güldal, “Devamlı sahadayız. En son seyahatimden de yeni döndüm. Hasadın başladığı Adana, İskenderun, Hatay, Şanlıurfa, Akçakale, Kızıltepe, Mardin ve Diyarbakır’da üretim, verim, piyasa fiyatları ve açıklanan fiyatların üreticiler tarafından nasıl karşılandığını yerinde müşahede ettik. Çiftçilerimizin bu yıl açıklanan fiyatlardan oldukça memnun olduklarını görmek bizleri de son derece memnun etti. Bunun yanı sıra 2020 senesi dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara nazaran ülkemiz için bereketli geçiyor. Özellikle buğday ve arpada yüksek rekolte bekliyoruz” diye konuştu.

Alanında uzmanlaşan herkes başarıyı yakalar

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın zirai alandaki eğitim ile ilgili sorusuna her meslek dalının kendi alanlarında uzmanlaşma gerektirdiğine değinen Güldal, ‘sahada karşılaşıyoruz, çok başarılı ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi meslektaşımız var, bunlar kendi mesleklerinde belli alanlarda uzmanlaşan kişiler ki, eğitimde buna dikkat etmeliyiz’ diye konuştu.

Stoklarımız yeterli

TMO’nun stok durumuna değinen Güldal, ‘Salgın, afet ve olağandışı hâllerde, gıda maddelerinin tüketimi artmasa da bu ürünlere olan talep artmaktadır. İnsanlar tedirginlik yaşadıklarından ihtiyaç maddelerini stoklama yoluna gitmektedirler. Kuruluşumuz ülkemizde herhangi bir olağanüstü durum yaşanması halinde sivil halk ve silahlı kuvvetlerin ihtiyacı için temel gıda hammaddeleri olan buğday ve pirinçte Olağanüstü Hal Stoku tutmakla görevlendirilmiştir. Stok miktarımız yeterli. Nitekim yeterlilik konusunu yalnızca OHAL stoku üzerinden değerlendirmemek gerekir. Kuruluşumuz 1938 yılından beri bu işi yapıyor. 82 yıldır bu ülke ne badireler atlattı. Çok şükür bu süreçlerin hepsinde TMO depoları gıda güvenliğimizin adresi oldu. Allah’ın izniyle de bu vazifeyi sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenle talep artışına bağlı olarak gıda fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenmesi ve gıda krizlerinden en az seviyede etkilenilmesi için üretim ne kadar önemli ise güvenlik stoku oluşturulması da o kadar önemlidir. Diğer yandan ürünlerin sağlıklı depolanması ve depolamadan kaynaklanan ürün kayıpları bu gibi durumlarda daha da önem kazanmaktadır. Kurumumuzun piyasaları düzenleme görevinin yanında diğer önemli bir görevi de olağanüstü haller için stok bulundurmasıdır. Kurumumuz, stoklarını kendi bünyesindeki depolar ile lisanslı depolarda muhafaza etmektedir. Hali hazırda Kurumumuzun depo kapasitesi 3,9 milyon ton, ülkemizde faaliyet gösteren lisanslı depo kapasitesi ise 4,9 milyon ton seviyesindedir. Lisanslı depoculuk sistemi; böyle durumlarda ürünlerin sağlıklı şekilde uzun süre muhafaza edilmesi ve depolama kayıplarının en aza indirilmesi bakımından önemini daha da artırmaktadır.’