O bahçelerde fındık üretimi yüzde 50 arttı

Türk fındığının en büyük kullanıcısı Ferrero Fındık, yaklaşık 5 yıldır tanıttığı Ferrero Değerli Tarım uygulamaları sayesinde kaliteyi ve verimliliği arttırıyor. Bu yıl bu uygulamaları kullanan bahçelerde fındık kalitesinde ciddi artış ve %50’lere varan oranlarda üretim artışı gözlemlendi.

Ferrero Değerli Tarım, uzun dönemli, %100 yerli kaynakların kullanıldığı ve yüksek bütçeli bir proje. Ana amacı, üretimde kalite ve verimliliği arttırarak dünya fındık piyasasında Türkiye’yi daha rekabetçi hale getirmek. Ayrıca, doğru teknikleri kullanarak çiftçinin kazancını arttırmak.

Uygulama kapsamında Ferrero ekibi, 2017 başından beri 40.000 bahçe ziyareti yaparak 16.900 çiftçiye ulaştı. 100’e yakın bahçe organizasyonu ile 8.000 çiftçimize geleneksel gübreleme, budama, ilaçlama, kurutma ve hasat süreçleri gibi modern tarım uygulamalarını tanıttı. Uygulama ekibinde 55 ziraat mühendisi ve 20 Sosyal Uzman yer alıyor. 2017 sonunda ise 10 Ziraat Mühendisi ve 2 Sosyal Uzmanı daha Ferrero Değerli Tarım’a dâhil olacak.

Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso Türkiye’nin dünya fındık üretiminde açık ara birinci sırada olduğuna dikkat çekerek, “Ancak dekar başına üretim miktarı açısından Türkiye’nin verimliliğinin diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük olduğunu görüyoruz. Son 2 yıldaki fındık ihracatındaki düşüşün fındık kalitesindeki düşüşten kaynaklandığını gözlemledik.” dedi.

Gagliasso, iyi tarım uygulamaları ve makineleşmenin çiftçinin üretimine doğrudan etki ettiğini ve 3 yılda olumlu geri dönüş sağladığına dikkat çekerek, “Hasat ve işçilik maliyetlerini modern ve bilimsel teknikliklere kaydırarak çiftçilerimizin rekolte ve verimliliğinde artış sağlandı. Kalitenin artması da süreci sürdürülebilir kılıyor. Ayrıca yeni tarım tekniklerinde kullanılan makinaların tamamı Türkiye’de üretiliyor; bu da %100 Türk sermayeli makine sanayi için milyonlarca TL’lik yeni bir iş potansiyelinin yaratılması demek” dedi.

Ferrero Grubu Hakkında

Ferrero, 1946 yılında İtalya’nın Alba kentinde kuruldu. Bugün Grup 10 milyar Euro’yu aşan toplam iş hacmi ile şekerleme pazarının pazar liderlerinden ve küresel çikolata pazarının en büyük şirketlerinden biridir. 53 ülkede 40 bin çalışanı olan Grup, dünya genelinde 22 üretim tesisine ve 9 tarım şirketine sahiptir. Grup, 19. fabrikasını 2013 yılında Türkiye'de Manisa şehrinde kurmuştur.

Ferrero’nun ürünleri 160’dan fazla ülkede tüketici ile buluşmaktadır. Ortak anıların ve geleneklerin parçası haline gelen markaları nesilden nesile aktarılıp, kimi bölgelerde kültürel ikon haline gelmiştir. Sosyal Sorumluluk, Ferrero’nun DNA’sında mevcuttur. Ürün tazeliği ve yüksek kalitesi, en iyi ham maddelerin seçimi, sürdürülebilir tarım yöntemleri, ve bitmeyen araştırma ve inovasyon tutkusu Ferrero’nun başarısının en önemli unsurlarını oluşturmaktadır. Ferrero, Ferrero Vakfı, Michele Ferrero Girişimcilik Projeleri ve Kinder+Sport Programı ile yerel toplumların gelişimini desteklemektedir.



