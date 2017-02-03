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Organik Çay için tarihi adım

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından uzman heyet, Trabzon'da söz konusu projenin uygulanacağı alanları inceledi

Organik Çay için tarihi adım

TRABZON (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından uzman heyet, Trabzon'da "Organik Çay Tarımı" projesinin uygulanacağı alanlarda inceleme yaptı.
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Organik Çay Tarımı" projesi çalışmaları kapsamında kente gelen Beslenme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Ali Metin Kaycıoğlu ile beraberindeki uzman heyeti makamında kabul etti.
Kaycıoğlu, organik çay tarımı hakkında bilgi sunduğu Vali Yavuz ile Trabzon'da ilk uygulamanın yapılacağı alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Yavuz, kimyasal tarım ilaçlarını, hormonları ve kimyasal gübrelerin kullanımını yasaklayan, kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik tarımsal üretim yöntemi olan organik tarımın önemli olduğunu vurguladı.
Çay tarımı ve sanayisinde kimyasal ilaç ve katkı maddesi kullanılmadan üretim yapılması gerektiğine işaret eden Yavuz, "Bu uygulama çayımızı daha değerli hale getireceği gibi diğer tarım ürünleri için de örnek teşkil edecektir." dedi.
Yavuz, bakanlık yetkililerine konuya verdikleri önem dolayısıyla teşekkür ederek, projenin uygulanması noktasında gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını sözlerine ekledi.
Proje çerçevesinde, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki çay tarımında, 2018 yılında tamamen organik üretime geçmesinin amaçlandığı bildirildi.

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