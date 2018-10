Organik fındık ürünleriyle Avrupa'ya açılmayı hedefliyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Ordulu Nuray Candan ile 6 ay önce vefat eden eşi Hasan Candan'ın, yaklaşık 10 yıl önce üretimine başladıkları organik fındık ürünleri, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede market raflarını süslüyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Nuray Candan, eşi Hasan Candan ile fındık kullanarak farklı ürünler üretmeye karar verdi. Bunun üzerine araştırma yapan çift, 2008 yılında pekmezli fındık kreması üretmeye başladı.

Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki organik market ve pazarlarda ürünleri yer almaya başlayan çift, yurt dışında da pazar arayışına girdi.

Almanya başta olmak üzere Fransa, İsviçre, Polonya, Yeni Zelanda, Katar, Suudi Arabistan ve Kıbrıs gibi ülkelere satış yapan çift, ürün çeşitliliğini de artırdı.

Hasan Candan, yaklaşık 6 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eşinin vefatıyla yoluna kardeşiyle devam eden Nuray Candan, Hasan Candan'ın hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla ürün çeşitliği ve dış pazar sayısını artırma yönünde çalışma yürütüyor.

İki çocuk annesi Nuray Candan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Hasan Candan'ın 2006 yılında dil öğrenme amacıyla Almanya'ya gittiğini, burada organik ürünlere ilginin çok fazla olduğunu gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine eşinin organik fındık kreması yapmak için araştırma başlattığını anlatan Candan, "Türkiye'de 2006 yıllarında organik fındık kreması yoktu. Biz İstanbul Teknik Üniversitesine bir Ar-Ge çalışması yaptırdık. Bu çalışma sonucunda, 2008 yılında pekmezli fındık kreması üretmeye başladık. İlk bu ürünle başladık. 2008'de başlayıp 2010 yılına kadar ürün çeşitlerimizi artırarak bu seviyeye geldik." dedi.

- "Amerika çalışmamız da var"

Candan, ürünleri Türkiye'deki bütün organik market ve organik pazarlarda bulunduğunu belirterek "Ağırlıklı olarak biz İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerle çalışıyoruz. Çünkü organik ürünler bilinci oralarda çok daha fazla. Yeni anne adayları, ağır hastalık yaşayan insanlarımız, tamamen organik, sağlıklı ürünlere yöneldikleri için Türkiye'deki organik pazar ve marketlerin hepsinde varız." diye konuştu.

İhracatın büyük bölümünü Avrupa ülkelerine yaptıklarını ifade eden Candan, "Özellikle Almanya'ya yapıyoruz. İsviçre, Yeni Zelanda, Polonya, Kıbrıs, Katar, Suudi Arabistan... Güzel bir şekilde gidiyoruz. Aynı zamanda Amerika çalışmamız da var. New York'ta bir görüşme içerisindeyiz." dedi.

Candan, 6 ay önce hayatını kaybeden eşinin, bu işte çok büyük emekleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Nisan ayında ani bir kalp kriziyle eşimi kaybettik. O kadar sağlıklı beslenirken, o kadar sporunu, her şeyini yaparken bir anda böyle acı bir olayla karşılaştık. Artık bu şekilde devam ediyoruz. Onun hayalleri çok büyüktü. Amaçlarımız çok farklıydı. O hedeflere artık ben ve kardeşim birlikte devam ediyoruz, edeceğiz. Sonuna kadar dünyanın her yerinde duyulacağız inşallah. Bizden sonra da çocuklarımız bu işe devam edecek."

Eşinin hayalinin, bütün Avrupa ülkelerinde bulunmak olduğunu aktaran Candan, "Ürünün ismini her yerde duyurmaktı. Bu marka Türkiye'de zaten oturdu. 'Organik fındık kreması' denince insanların aklına geliyor. Almanya'ya dünyanın en büyük organik fuarına gittik. Orada stand önünden geçen bir bayan 'Ben bunu zaten Türkiye'de alıyorum' dedi. Almanya gibi bir yerde böyle bir olayla karşılaşmak bizi çok mutlu etti. 'Demek ki biz Türkiye'de hedefimize ulaştık' dedik. O yüzden daha fazla ülkeye gönderme çabasındayız." diye konuştu.

- "Fındığımızı dünyada tanıtmak istiyoruz"

Şeker kullanmadan ürünü nasıl tatlandırabilecekleri konusunda çalışma yaptıklarını anlatan Candan, şunları kaydetti:

"Pekmezli olabileceğini düşündük. İlk ürünümüz üzüm pekmezli fındık kreması. Bundan sonra biz bir de keçiboynuzlu fındıklı kreması yaptık ama bu ürünümüz çok çok daha fazla tuttu. Çocuklar bunu kakaolu bir ürün gibi düşünerek tüketiyorlar. Keçiboynuzu, dut, üzüm pekmezimiz oldu. Pekmez olunca dedik, yanında neden tahin olmasın? Tahini de koyduk. Fıstık ezmemiz var. İçine hiçbir şey koymadık. Tüketici ister balıyla karıştırsın, ister reçeli, marmelatıyla karıştırsın istedik. Yüzde 100 fıstıktır. Fındık püremiz var, yüzde 100 fındıktır. Aynı şekilde tatlandırmadık ve tüketiciye bıraktık. Yine fındık ezmemiz var, yüzde 80 fındıklı. Onu da pekmezle tatlandırdık ama parça fındık."

Candan, bebek tarhanası da yaptıklarını, bunun çok tutulan bir ürün olduğunu belirterek, "Anneler 6'ncı aydan sonra ek gıdaya geçiyorlar. Ek gıda sırasında 'çorba ne yapsak' diyorlar. Tarhana çok önerilen bir çorba ama hep acı tarhanaya rastlıyorlar. Bu şekilde 'Biz de acısız bebek tarhanası yapalım' diyerek başladık ve çok güzel şekilde de satıyoruz." ifadesini kullandı.

Ürün çeşitliliğini artırmak adına yeni ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Candan, yüzde 100 fıstık ezmesi, pekmezli fıstık ezmesi yapacaklarını, Türkiye'de olmayan birkaç ürünü de ilerleyen dönemde yapmayı düşündüklerini söyledi.

Candan, girişimde bulunmak isteyen kadınlara tavsiyede bulunarak, "Aslında cesaret gerekli. O cesaretle çıksınlar yola, istedikleri her şeyi yapabilirler. Yeter ki istesinler. Yeter ki çalışmak, başarmak istesinler. Kesinlikle bayanların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Şuna da garanti veriyorum, erkeklerden daha da başarılı olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.