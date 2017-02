Organik gıdalarda doğru bilinen yanlışlar Gıda Mühendisi ve ORGÜDER Başkan Yardımcısı Muharrem Doğan, organikle ilgili eksik ve yanlış bilinenleri anlattı.

Başak Berber yazıyor - Organik gıda, GDO’suz, hormonsuz, zirai gübre kullanmaksızın, ilaçsız ve her şeyden önemlisi katkı maddesiz gıda anlamına gelmektedir.



Organik tavuk nasıl olmalı ?



Tavuğun organik olması için yumurtadan çıktıktan sonra 1. günden itibaren organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde beslenmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Organik tavuklar hem kümeslerinde hem de kümes önlerinde kendilerine ayrılmış kontrollü alanlarda serbest bir şekilde dolaşırlar.



Organik tavuk başına minimum 4 m2 olacak şekilde her kümes önünde 20 dönüm organik dolaşım alanı bulunmaktadır" dedi.



Her gıda organik olabilir mi ?



Uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından sertifikalandırılan ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen, tesisin, toprağın ve yemin organik sertifikalı olduğu tüm üretim süreçleri her türlü üründe organik üretimi mümkün olmakta.



Organik gıdaların rengine dikkat



İçinde koruyucu madde bulunmayan şarküteri ürünlerine, sadece baharat ve tuzla koruma yapıldığını belirten Doğan, "Şarküteri ürünlerine kırmızı rengi veren nitrit veya fosfat tuzları kullanılmaz. Bu nedenle katkısız, organik ürünlerin çiğ rengi haşlanmış ete benzer ve kahverengidir. Piştikten sonra normal sosis, sucuk rengine döner" şeklinde konuştu.



Yumurtanın sarısına kanmayın



Organik ya da köy yumurta sarısını, koyu sarı olduğu bilgisinin yanlış olduğunu söyleyen Doğan," Bu yaygın yanlış inanıştan dolayı üreticiler birincisi kimyasal ikincisi bitkisel yolla yumurta sarılarını koyulaştırmak için tavuk yumurtalarına müdahale etmektedirler. Burada renk koyulaştırıcı kimyasal veya bitkisel maddeler tavukların yediği yeme karıştırılmaktadır. Yumurtanın sarısına bakıp kanmayın.



Yumurta hangi cins tavuktan elde ediliyorsa o renk yumurta verir. Beyaz veya kahverengi olarak ayrılan tavuk cinsleri hangi yöntemle üretilirse üretilsin kendi cinsine göre yumurta verir" dedi.