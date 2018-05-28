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Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı

- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde buğdaya alternatif olarak üretilen erkenci böğürtlende rekolte üreticiyi sevindirdi - Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir: - "Hububata alternatif olarak ilçemize kazandırılan böğürtlen hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor" - Böğürtlen üreticisi Veysel Tüysüz: - "Geçen yıla göre bu yıl hem verim hem fiyat bizi memnun ediyor"

Osmaniye'de erkenci böğürtlen hasadı başladı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan erkenci böğürtlende yüksek rekolte üreticiyi sevindirdi.
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, geçen senelerde hububata alternatif olarak üreticiye sunulan meyveciliğin üreticiler tarafından benimsendiğini söyledi.
Meyveciliğin hububata oranla zahmeti az ama getirisi yüksek bir sektör olduğunu savunan İspir, "Bu nedenle üreticilerimiz arasında meyvecilik giderek artıyor. Bu ürünlerden biri olan böğürtlen de çiftçilerimiz tarafından ilgi görüyor. Erkenci böğürtlende hasat zamanı geldi. Hububata alternatif olarak ilçemize kazandırılan böğürtlen hem verimi hem de fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor." diye konuştu.
Karakütük köyünde böğürtlen üretimi yapan yapan Veysel Tüysüz de bu yıl hasadın hem verim hem de fiyat olarak kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Böğürtlenin kilogramının 10 liradan satıldığını dile getiren Tüysüz, "Bölgemizde erkenci böğürtlen hasadımız başladı. Geçen yıla göre bu yıl hem verim hem fiyat bizi memnun ediyor. Zamanında hasadını yaptığımız organik böğürtlenin dönümünden 2 ile 2,5 ton arasında verim alıyoruz. Bölgemizde bizim için değer olan bu meyvemizin kilosunu 10 liradan satmaya başladık. Çevre il ve ilçelerdeki market, dondurma imalatçıları ve pastanelerden yoğun talep var. Geçim kaynağımız böğürtlen yüzümüzü güldürüyor." dedi.
 
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AAçukurovaErkenci BöğürtlenKadirliKarakütük KöyüOsmaniye
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