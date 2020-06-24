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Pınar'dan Covid-19'a karşı güvenli üretim

Pınar Et, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan kılavuzdaki kriterleri yerine getirerek “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi” almayı başaran ilk entegre et ürünleri firması oldu.

Pınar'dan Covid-19'a karşı güvenli üretim

Pınar Et, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın önderliğinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getirip denetimlerden başarıyla geçerek “Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni aldı. TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nın şartlarını yerine getirerek belgeyi almaya hak kazanan Pınar Et, böylece et ve et ürünleri sektöründe bir ilke daha imza atmış oldu.

Pınar’ın uyguladığı yüksek kalite, hijyen ve sağlık standartlarının pandemi dönemine uygun olarak hızla düzenlendiğini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, “Tüketicilerimize güvenli gıda ulaştırmak için halihazırda uyguladığımız standartları, çalışanlarımızın sağlığını korumak ve Covid-19’dan korunmak amaçlı genişlettik” dedi.

"İlk olmayı başardık"

Son teknolojiyle donatılmış modern tesislerde Türk Gıda Kodeksi ve AB standartlarına uygun olarak üretim gerçekleştirdiklerini belirten Pınar Et Genel Müdürü Tuncer lunları söyledi:

“İş süreçlerinin her aşamasında Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kullanarak güvenli, sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretim yapıyoruz. TSE tarafından salgın sürecine yönelik hazırlanan ve sanayi kuruluşlarının Covid-19 ile mücadelesinde rehber niteliği taşıyan ‘Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nun yönergeleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Tüm bu çalışmalar sonucunda ‘Covid-19 Güvenli Üretim Belgelendirme’ denetimini de tamamlayarak sektörümüzde bu belgeye layık görülen ilk firma olma başarısını gösterdik” 

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Pınar Et Covid19 önlemPınar Et TSE Güvenli üretim
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