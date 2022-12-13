Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dip not eklendi.

GÜMRÜK VERGİLERİ SIFIRLANDI

Dip not uyarınca söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Kararı, Ticaret Bakanlığı yürütecek ve karar bugünden itibaren geçerli sayılacak.

Değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek'ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınırken, diğer ülke ve ülke gruplarına ise ürüne göre yüzde 5.6 ile yüzde 45 arasında değişen gümrük vergisi uygulanıyordu. Pirinç ve çeltik ithalatı yapılan ülkeler arasında Çin, Rusya, Pakistan, Arjantin, Yunanistan, Hindistan, Ukrayna, ABD ve Myanmar ve Bulgaristan yer alıyor.