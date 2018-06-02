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Ramazanda zorlu hasat mesaisi

- Şanlıurfa'da mercimek hasadı yapan tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için ter döküyor - Tarlada çalışan lise öğrencisi Abdullah Yakan: - "Hasat ramazan ayına denk geldiği için oruçlu çalışmak zor oluyor. Çok yorulduğumuz için zaman zaman mola veriyoruz"

Ramazanda zorlu hasat mesaisi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mercimek hasadı yapan tarım işçileri, ramazan ayında sıcak havaya rağmen ekmek parası için zorlu bir mücadele veriyor.
Türkiye'de üretilen mercimeğin yüzde 36'sını karşılayan kentte, hasat devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya gelen işçiler, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta çalışıyor.
Hamurkesen Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan 17 yaşındaki lise öğrencisi Abdullah Yakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazanda tarlada çalışmanın zor olduğunu söyledi.
Hava sıcaklığının artması nedeniyle çalışmaya sabahın erken saatlerinde başladıklarını belirten Yakan, "Bugünlerde okula gitmiyorum. Aileme tarlada yardım ediyorum. Ailemle saat 05.00'de tarlaya gelip saat 18.00'e kadar çalışıyoruz. Hasat ramazan ayına denk geldiği için oruçlu çalışmak zor oluyor. Çok yorulduğumuz için zaman zaman mola veriyoruz. Havalar da iyice ısınmaya başladı. Çalıştığımız tarla 50 dönümlük bir yer. Burası biterse başka bir tarlaya gideceğiz." diye konuştu.
Kardeşiyle birlikte tarlada çalıştığını anlatan 16 yaşındaki İbrahim Yakan da "Sıcak havada ve ramazan ayında mercimek hasadı çok zor oluyor. Traktörün biçtiği mercimekleri tırmıkla topluyoruz. Bunlar kuruduktan sonra makineyle hasadını yapacağız. Daha işimiz çok, günlerce buralarda çalışacağız" dedi.
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