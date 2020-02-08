Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ekonomi Bakanlığı Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Sevim Kadir Koçak Borsada endekslerin değişimi TİM
LG'nin ülke başkanı oldu
LG'nin ülke başkanı oldu
Marmaray'a zam geldi
Marmaray'a zam geldi
Vatandaş aktara koştu
Vatandaş aktara koştu
Oraya da uçacaklar
Oraya da uçacaklar
Ocak ayının liderleri
Ocak ayının liderleri

Reis Gıda'dan Dünya Bakliyat Günü mesajı

Geleceğin Gıdası Bakliyat için Sürdürülebilir Tarım, Türkiye’nin girişimleri ile Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) tarafından bakliyatın öneminin anlatılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için  2016 yılı, “Uluslararası Bakliyat Yılı” ilan edilmiş ve her yıl 10 Şubat tarihinde kutlanması kararı alınmıştır.  

Reis Gıda'dan Dünya Bakliyat Günü mesajı
banner17

Gelecek Nesillerin sağlıklı beslenebilmeleri için bırakabileceğimiz en güzel miras bakliyat diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, baklagillerin çevre dostu ve sağlık açısından da temel bir besin maddesi olduğuna  dikkat çekti.  

Asırlardır tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, dünyadaki endemik türlerin çoğunu topraklarında barındırması, buğday, bakliyat gibi ürünlerin anavatanı olması bakımından çok önemli bir ülke konumdadır.
Bakliyatlar lifli yapıları ve içerdiği hayvansal olmayan proteinlerle insan sağlığı ve obeziteyi önleme açısından oldukça önemli yer tutar. Bunun yanında çevreye olan katkısıyla toprağı besler. 

Artan dünya nüfusuyla birlikte, gıda ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler’ in son verilerine göre dünya da açlık çekenlerin sayısı 821 milyonu geçti. 

Her ülkenin kendi topraklarında, stratejik olan ürünlerinde, iç tüketimini karşılayacak kadar tarım üretimini yapması o ülkenin gıda güvenliği açısından önemlidir. 

 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu doyurmak için tarımın ve gıda üretiminin, iklim, ekosistem ve suya olan etkileri azaltılmak zorunda.

Ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sağlıklı yaşam için yerli üretim teşvik edilmeli. Tarımın yükünü omuzlayan kadınlarımızın yanında olmak bununla beraber sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak adına “Bakliyat Köyü” projemizin ilkini Bolu’nun Çamyayla köyündeki kadınlarımızın oluşturduğu kooperatifle başlattık. Üretilen ürünlerin Reis markasıyla değer bulacağı aynı zamanda çiftçinin de ticari kaygıdan uzak kalmasıyla üretimde sürdürülebilirlik amaçlanıyor. 

Diğer bölgeler içinde görüşmeler halinde olduklarını belirten Mehmet Reis; “Bizlerin tarım sektöründe atmış olduğu adımlar sürdürülebilir üretimi yaşatmak adınadır. Çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artması adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması gerekiyor. 

Atalık tohumlarımızı yaşatmak adına ülkemizin her bölgesinden gelen üreticilerle deneyim ve tecrübe paylaşımlarımda, o üreticilerin gözlerindeki ışık bizleri heyecanlandırıyor, Reis olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.    

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Reis Gıda10 şubatMehmet ReisDünya Bakliyat Günü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

bursa escort antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort