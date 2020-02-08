Reis Gıda'dan Dünya Bakliyat Günü mesajı

Gelecek Nesillerin sağlıklı beslenebilmeleri için bırakabileceğimiz en güzel miras bakliyat diyen Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, baklagillerin çevre dostu ve sağlık açısından da temel bir besin maddesi olduğuna dikkat çekti.

Asırlardır tarım ülkesi olarak bilinen Türkiye, dünyadaki endemik türlerin çoğunu topraklarında barındırması, buğday, bakliyat gibi ürünlerin anavatanı olması bakımından çok önemli bir ülke konumdadır.

Bakliyatlar lifli yapıları ve içerdiği hayvansal olmayan proteinlerle insan sağlığı ve obeziteyi önleme açısından oldukça önemli yer tutar. Bunun yanında çevreye olan katkısıyla toprağı besler.

Artan dünya nüfusuyla birlikte, gıda ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Birleşmiş Milletler’ in son verilerine göre dünya da açlık çekenlerin sayısı 821 milyonu geçti.

Her ülkenin kendi topraklarında, stratejik olan ürünlerinde, iç tüketimini karşılayacak kadar tarım üretimini yapması o ülkenin gıda güvenliği açısından önemlidir.

2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunu doyurmak için tarımın ve gıda üretiminin, iklim, ekosistem ve suya olan etkileri azaltılmak zorunda.

Ekonomide sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve sağlıklı yaşam için yerli üretim teşvik edilmeli. Tarımın yükünü omuzlayan kadınlarımızın yanında olmak bununla beraber sürdürülebilir tarımın destekçisi olmak adına “Bakliyat Köyü” projemizin ilkini Bolu’nun Çamyayla köyündeki kadınlarımızın oluşturduğu kooperatifle başlattık. Üretilen ürünlerin Reis markasıyla değer bulacağı aynı zamanda çiftçinin de ticari kaygıdan uzak kalmasıyla üretimde sürdürülebilirlik amaçlanıyor.

Diğer bölgeler içinde görüşmeler halinde olduklarını belirten Mehmet Reis; “Bizlerin tarım sektöründe atmış olduğu adımlar sürdürülebilir üretimi yaşatmak adınadır. Çiftçinin toprağını terk etmemesi, genç neslin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin artması adına adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaştırılması gerekiyor.

Atalık tohumlarımızı yaşatmak adına ülkemizin her bölgesinden gelen üreticilerle deneyim ve tecrübe paylaşımlarımda, o üreticilerin gözlerindeki ışık bizleri heyecanlandırıyor, Reis olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.