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Rusya'dan 'domates' kararı!

Rusya Ekonomi Bakanı Maksim Oreşkin, Özbekistan’da üretilen domateslerin, Türkiye’den ithal edilen domateslerin yerini alabileceğini söyledi.

Rusya'dan 'domates' kararı!
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Rusya şubat ayında 60 ton, nisan ayında ise 39.5 ton domatesi Türkiye’ye geri göndermişti.

Sputnik'in haberine göre, Oreşkin, Özbekistan’da üretilen sebze ve meyvelerin başka ülkelerden satın alınan tarım ürünlerinin yerini alabileceğini belirtti.

Ekonomi bakanı, Özbekistan’la tarım ürünleri ticaretinde bariyerlerin kaldırılmasının, Türkiye’nin Rusya pazarındaki payını daraltabileceğine dikkat çekti.

‘Özbek domatesini tercih ederim’

Rus ekonomi bakanı, Türk ürünlerini ‘birazcık daha düşük kaliteli’ bulduğunu ve Özbekistan’dan gelen domatesleri tercih ettiğini söyledi.

Oreşkin şöyle devam etti: “Şimdiyse yapılması gereken taze Özbekistan ürünlerinin Rus pazarında uygun fiyatlı ve kolay bulunur olmasına imkân verecek bir sevkiyat sistemi oluşturmak.”

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Anahtar Kelimeler:
RusyaDomatesÖzbekistan
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