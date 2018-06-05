Rusya'dan Türkiye'ye “et ihracatı“ açıklaması - Rusya’dan Türkiye’ye sığır eti ihracatının şartları konusunda uzlaşma sağlandığı iddia edildi

MOSKOVA (AA) – Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor), Türkiye’ye sığır eti ihracatı konusunda anlaşma sağlandığını öne sürdü.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rosselkhoznadzor yetkilisine dayandırdığı haberinde, Rusya’dan Türkiye’ye sığır eti ihracatının şartları konusunda uzlaşma sağlandığı iddia edildi.

Sertifikalar konusunda anlaşmaya varıldığının, ihracat için gerekli şartların oluştuğunun belirtildiği haberde, sürecin devamında söz konusu ticarete gösterilecek ilginin belirleyici olacağı kaydedildi.

Türkiye’ye et ihracatı konusunda Rusya ile istişareler bir süredir devam ediyor.