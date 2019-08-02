Samsun’a aronia bahçesi kuruldu

Samsun'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunulan proje ile 10 dekar alanda 2 çeşit ve 2 bin 200 adet aronia fidanı toprakla buluşturuldu.



Çarşamba ilçesinin Güzelyalı mahallesinde dikimi tamamlanan 10 dekar aronia bahçesini inceleyerek proje ile ilgili bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürvekili Bayram Ay şunları söyledi:



“Aronia meyvesi bahçesinin bölgemize adaptasyonu, gelişimi, verim ve kalitesinin izlenerek diğer üreticilere ve bölgelere model karlı bir meyve çeşidinin ilimize kazandırılması hedefleniyor."