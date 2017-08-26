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Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumuna alacağız

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: "Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum"

Satılmayan hayvanları Et ve Süt Kurumuna alacağız

ADIYAMAN (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum." dedi.
Fakıbaba, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Adnan Boynukara, ve Salih Fırat, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ile birlikte Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda Adıyaman'da tarım sektörünün sorunlarının görüşüldüğü "Ortak Akıl Toplantısı"na katıldı.
Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Fakıbaba, Adıyaman'ın ve bölgenin problemlerini çözeceklerine inandıklarını ifade etti. Fakıbaba, "Birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhuyla herkesi kucaklayan üretici ve tüketiciyi de kucaklayan, onlara önem veren bir anlayışla inanıyorum ki gıda, tarım ve hayvancılıkta çalışmalarımız olacak. Bu çalışmaların semeresini en kısa zamanda, demem doğru olmayabilir ama normal zamanda bunların semeresini alacağımıza ben şahsen inanıyorum. Yeter ki birbirimize karşı güven ve samimiyet olsun." diye konuştu.
- "Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum"
Fakıbaba, bütün amaçlarının üretimi artırmak olacağını, bu konuda el ele verip bunu başaracaklarına inandıklarını dile getirdi.
Bir gazetecinin, "Et fiyatlarında düşüş olacak mı?" sorusu üzerine Fakıbaba, geldiği günden beri et fiyatı şu veya bu olacak demediğini, amaçlarının herkesin et yiyebileceği bir sistemi kurabilmek olduğunu vurguladı.
Çalışmaların son safhaya geldiğini aktaran Bakan Fakıbaba, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden Et ve Süt Kurumuna kurbanlık alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İnşallah iyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum. İyi niyetli ve samimi olacağız, fırsatçı olmayacağız. Birbirimize seveceğiz. Herkes parasını da kazanacak. Bütün amacımız, tüketicinin de şu mübarek günde proteinini alması. Kızılay ve diğer vakıflara baktığınız zaman kurban fiyatlarını tahmin etmek mümkün."
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaTBMM Başkanvekili Ahmet AydınTürkiye Petrolleri
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