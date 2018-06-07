Şeftali ihracatında Rusya bereketi - Türkiye geçen ay 28 milyon dolarlık şeftali ve nektarin ihracatının 19 milyon dolarını Rusya'ya yaptı

İZMİR (AA) - Ege Yaş Sebze ve Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin mayıs ayında şeftali ve nektarin ihracatını, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artırdığını, geçen ay yapılan 28 milyon dolarlık ihracatın 19 milyon dolarının Rusya pazarına gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uçak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin şeftali üretiminin yıllık yaklaşık 675 bin ton seviyesinde olduğunu, Ege Bölgesi'nin de 148 bin tonluk payla ilk sırada yer aldığını belirtti.

Mayıs ayında toplanmaya başlanan şeftali ve nektarin ihracatında geçen ay oldukça güzel bir performans sergilendiğini kaydeden Uçak, mayıs ayındaki dış satımın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 120 artışla 28 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Bu ihracat içinde 19 milyon dolarlık pay alan Rusya'nın ana pazar niteliğinde olduğunu bildiren Uçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türk ihracatçısı yeni ihracat pazarları için tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki süreçte Ukrayna, Almanya, Irak, Romanya, Suudi Arabistan ve Bulgaristan pazarlarında konumumuzu güçlendireceğiz. Şeftali ve nektarin ihracatımızın önümüzdeki üç ayda da yoğun bir şekilde devam etmesini bekliyoruz."

Uçak, birliğin mayıs ayında toplam ihracatını ise yüzde 42'lik artışla 70 milyon dolara çıkardığını, bu artışta şeftali ve nektarin ihracatının önemli bir rol oynadığını da kaydetti.