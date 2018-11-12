Siyah altın tarımda verimi artırıyor

Dövizdeki artışa bağlı olarak son 3 ayda hızla yükselen fiyatlar çiftçileri de olumsuz yönde etkiledi. Gübrede yüzde 90’nın üzerinde dışa bağımlı olan Türkiye’de, TÜİK verilerine göre 2017 yılında 1,3 milyar dolar gübre ithal edilirken bu rakam bu yılın ilk 8 ayında ise 952 bin 257 dolar oldu. Organik atıklardan üretilen kompostun tarımda kullanımının önemine değinen IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Organik çöplerin ayrıştırılarak toplanması ile ‘Siyah Altın’ olarak tabir edilen kompost elde ediliyor. Bu yöntem bir taraftan atık depolama sorununa çözüm sunarken, ürettiği son derece verimli gübre sayesinde toprakların verimini de artırıyor. Bu sayede gübrede dışa bağımlığımızı azaltabilir, tarımdan alınan verimi de arttırabiliriz. Atık yönetimi ve geri dönüşüm dahil olmak üzere, çevre teknolojileri konusunda yeni açılımlar sağlayacak ‘IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı’ 28 – 30 Mart 2109 tarihleri arasında düzenlenecek”dedi.



Meyve-sebze atıklarından dökülmüş yapraklara, yumurta kabuğundan talaşa kadar, yeşil ve kahverengi malzeme olarak ayrılan organik atıkların biriktirilip, işlemden geçirilmesi ile elde edilen malzemeye kompost adı veriliyor. Atıkların içindeki mikroorganizmalar, oksijeni kullanarak organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırıyor ve kompostu oluşturuyor. Kompost toprağın yapısını zenginleştirmek ve düzenlemek için kullanılıyor.



Toprak Doktoru Kompost



Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı araştırmasına göre, kompost kullanımı gübre ihtiyacını en az yüzde 20 oranında azaltırken sera gazı salımlarını da önemli ölçüde düşürüyor. Organik gübrelerin toprağın yaşaması gerekli olduğunu vurgulayan IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl, “Kompost için bir nevi toprak doktoru diyebiliriz. Tarımda organik gübre ve kompost kullanımı ile bitkilerin besin elementi ihtiyacı karşılanması, suyun ve toprağın koruyarak erozyonun önlenmesi gibi çevresel açıdan birçok fayda sağlarken ithal gübre kullanımın azaltılması ile de ekonomik anlamda katkı yapabiliriz” diye konuştu.



İstanbul’da Yılda 20 Bin Ton Kompost Üretiliyor



Sarıgöl sözlerini söyle sürdürdü: “Türkiye'deki evsel katı atık içindeki gübre yapılabilir organik atık miktarı, AB ülkelerininkinden çok fazla. Buna Tarım ve turizmde eklenince, geri dönüştürülebilir organik atık potansiyelinin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Örneğin sadece İstanbul’da her yıl organik atıklardan üretilen kompost miktarı 20 bin ton. Bu rakam daha da yukarılara çıkabilir. “







