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“Süreyya“ kavununda erken hasat

Samsun'un Bafra ilçesinde yetiştirilen, kendine has kokusu, tadı ve rengi nedeniyle hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilen Süreyya kavununda, hava sıcaklıklarındaki artış hasadın erken başlamasına yol açtı.

“Süreyya“ kavununda erken hasat
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Samsun'un Bafra ilçesinde yetiştirilen, kendine has kokusu, tadı ve rengiyle yurt içi ve yurt dışından önemli ölçüde talep edilen Süreyya kavununda hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle hasat erken başladı.

Bafra ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretilen Süreyya kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Normal koşullarda ağustos ayının ikinci haftasında piyasaya çıkan Süreyya kavunu hava sıcaklıklarındaki artış nedeniyle erken olgunlaştı.

Dekar başına 5 ton ürünün alındığı tarlalarda Süreyya kavununun kilogramı 1 liradan satılıyor. Üreticiler hem verim hem de ürünün kalitesinden memnun.

"Bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor"

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 20 bin dekar alanda kavun ekildiğini söyledi.

Ekili alanların sadece 5 bin dekarında Bafra'ya has kokusu, tadı ve rengiyle bilinen Süreyya kavununun yetiştirildiğini dile getiren Tosuner, "Bu yıl havaların çok sıcak gitmesi hasat zamanını 10-15 gün erkene çekti. Diğer kavun çeşitleriyle Süreyya kavunu aynı dönemde olgunlaştı. Ekim alanının az olmasına rağmen geçmiş yıllara oranla kalitede artış olması sevindirici. Süreyya kavununun bal gibi tadı, yurt içinden ve yurt dışından talebi artırıyor." diye konuştu.

Tosuner, geçen yıl dönüm başına 3,5-4 ton ürün elde edildiğini, bu sezon ise verimin yaklaşık 5 ton olmasının beklendiğini kaydetti.

Bafra'da 40 dönüm alanda kavun üreten Ahmet Usta da ürünü tarlada kilogramı 1 liradan sattığını ancak beklentilerinin 1,5 lira olduğunu ifade etti.

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