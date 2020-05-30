“Süt hem insan sağlığı hem ülke ekonomisi için önemli”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO)’nun 2001 yılında aldığı kararla bütün üye ülkelerde, 1 Haziran’da kutladığı “Dünya Süt Günü”, Türkiye’de de Sütaş tarafından kutlandı. Sütün insan sağlığı için önemini, ülke ekonomisine, toplumsal yaşama katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirten Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, “Süt, insanoğlunun sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için en temel, en dengeli ve besleyici gıda. İnsanın doğduğu andan itibaren gelişmesi ve sağlıklı kalması için gerekli olan besin öğelerini doğal olarak içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin çok önemli olduğu şu günlerde tüm dünya, sağlıklı beslenme açısından sütün önemini bir kez daha hatırladı. Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından Mart ayında yayınlanan son rapor; bireylerin sağlığının tüm boyutlarıyla desteklenebilmesi için beslenmede süt ve süt ürünlerinin bir tercihten öte gereklilik olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan tarımsal ve hayvansal faaliyetleri kapsayan yapısıyla sütçülük, kırsal üretimi destekleyerek kente göçü önleyen, sürekli ve düzenli gelir ve istihdam sağlayan, toplumsal refaha katkıda bulunan bereketli bir meslektir” diye konuştu.

“Firma olarak sadece sütçülüğe odaklıyız”

45 yıldır tutkuyla çalıştıklarını ve sadece sütçülüğe odaklandıklarını belirten Yılmaz “Sütaş’ın doğal lezzetlerini ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyor, toplumun her kesiminin bu mucizevi gıdaya en kolay ve en hesaplı şekilde erişmesini sağlamaya gayret ediyoruz. Ne mutlu bize ki Sütaşkı’mız tüketicilerimiz nezdinde de karşılık buluyor ve Türkiye’de her 10 sofranın 8’inde bir Sütaş ürünü bulunuyor. 45 yıldır, toplumun sağlıklı beslenmesi için ustalık ve uzmanlıkla üretmeye, doğal lezzetlerimizi çiftlikten sofralara ulaştırarak sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya, yatırımlarımızla ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya, Sütaşkı’mızı Türkiye aşkımız ile birleştirerek devam ediyoruz” sözlerini kullandı.