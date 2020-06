Sütaş kadınları destekleyecek, çocukları sevindirecek

Sütaş, 45’inci yılına özel hazırlanan reklam filminde sıcacık hikâyesiyle gönülleri fetheden sevimli oyuncak Buzu’yu çocuklarla buluştururken, anlamlı bir projeye de imza atıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlar Sütaş için sevimli Buzu oyuncakları örerek aile bütçelerine katkıda sağlamaya başladı.

Sütaş’ın “Buzular geliyor, Çocuklarımız seviniyor, Kadınlarımız kazanıyor” sloganıyla hayata geçirdiği projede bugüne dek Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kadın yer aldı. Sütaş’ın örgü malzemelerini ulaştırdığı kadınlar, çocuklara hediye edilecek Buzu’ları örerek, el emeklerinin karşılığında elde ettikleri gelir ile aile bütçelerine katkıda bulundular.

“Destek verdiğimiz için mutluyuz”

Projeyle ilgili bilgi veren Sütaş Genel Müdürü Funda Ak, 45’inci yıllarında çocukları sevindirip mutlu edecek, kadınları ise ek gelir elde etmelerini sağlayacak böyle bir proje ile destekledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, “Ülkemizin dört bir yanındaki kadınlara el emeği göz nuru Buzu oyuncakları örebilmeleri için gereken malzemeleri ulaştırdık. Örgü seven kadınlarımız da Buzu’ları örerek emeklerinin karşılığını aldılar. Her birinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Sütaş, Buzu bekleyen çocukları sevindirecek kampanyası ile, online alışveriş sitesi Sütaş Market’ten ‘tek seferde, her 200 TL ve üzeri’ alışveriş yapan üyelerine, el emeği göz nuru Buzu hediye ediliyor“ açıklaması yaptı.