Süte ortak akıl kattılar

İstanbul Ticaret Borsası’nın Güvenilir Ürün Platformu ile birlikte organize ettiği “Süt ve Süt Ürünlerinde Ulusal Stratejiler” başlıklı toplantıda sektörün sorunları ve yapılması gerekenlere ışık tutuldu.

Açılışını İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali kopuz’un yaptığı ve konuyla ilgili bütün bileşenlerin katıldığı toplantıda çözüm önerileri öne çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Can, YÜCİTA Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kopuz, İSTİB Süt Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Turan Saygılı ve İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Süt Ürünleri Perakende Ticareti Komitesi Üyesi Recep Salih Al ‘ın konuşmacı olduğu toplantıdan satırbaşları şöyle;

Ülkemizin küçükbaş hayvancılık potansiyelini süt ürünlerine yansıtmalıyız

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde yapılan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ülkelerin gıdada kendi kendine yetebilme stratejisine yöneldiği bir dönemden geçildiğini belirterek, “Ülkemiz, insanlığın en önemli besin kaynaklarından olan süt ürünlerinde, muazzam potansiyeli olan bir coğrafyada bulunuyor. Ancak bu potansiyeli henüz açığa çıkarabilmiş değiliz. Örneğin, Türkiye’deki meraların küçükbaş hayvancılığa daha elverişli olmasının avantajını, henüz süt ürünlerimize yansıtamadık. Diğer taraftan, süt ineklerinin kesime gitmesinin, süt sektörüne olan olumsuz etkilerini, ben kırmızı et sektöründen gelen biri olarak her mecrada ısrarla dile getiriyorum” dedi. Ali Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası’nın gıdanın her alanındaki sorunlara çözüm katkısında bulunmak için bu toplantıları düzenlediğini belirterek, “Her konuda olduğu gibi gıda konusunda da sorunların çözümünün ortak akılla üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle karar alıcılardan bilim insanlarına ve sektör temsilcilerine kadar tüm paydaşları bir araya getirerek çözüm aradığımız toplantılarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Doğru bilinen yanlış çok fazla

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Türkiye’nin hayvan varlığının son yıllarda sürekli arttığını hatırlatarak, Bakanlık olarak süt ürünlerinde kalitenin artırılması konusuna da yoğunlaştıklarını belirtti. “Verimlilik ve kalite hem hayvan ıslahı hem de kaliteli ürün ile mümkün” diyen Zekeriya Erdurmuş, “Maalesef Türkiye’nin hayvansal üretimi hakkında doğru bilinen çok yanlış var. Özellikle kırmızı et ithalatçısı olduğumuza dair bir algı oluşmuş durumda. Hâlbuki Türkiye geçen yıl, değer olarak ithal ettiği etin 7-8 katı ihracat yaptı. Tüm hayvansal ürünlerde ise ithalatımızın 5 katı ihracat yapıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin peynirleri hakkında çok geniş bir çalışma yürütüyoruz, proje bittiğinde hazırlanan kitapları tüm dünya fuarlarında dağıtacağız’’ şeklinde konuştu.

Süt üretiminin son 10 yılda sürekli arttığını, üretimde bir sorun olmadığını ifade eden Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Can “Ancak sanayiye giden süt miktarı düşük. Sanayi dışı aslında büyük oranda kayıt dışı demektir. Bu konu değerlendirilmeli ve tedbir alınmalı. Çiğ süt fiyatlamasının kaliteye göre yapılmaya başlanması da çok olumlu bir gelişme oldu. Üretimimizin sadece yüzde 6,7’sini ihraç ediyoruz. Bu rakam düşük olduğu için rekabet gücümüz gelişmiyor. Ambalajsız süt, zincir marketlerin uzun vadelerde ödeme yapması ve büyük süt israfına yol açan STT ile ilgili uygulamalar çözülmeli” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Şurasında alınan karar acilen hayata geçirilmeli

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu süt ürünlerinin katma değerinin artmasının önemine değinerek, “Gıda ürünlerinde katma değer ancak coğrafi işaret sisteminin doğru uygulanmasıyla mümkün olur. Tescil bu konudaki ilk adımdır ama sonrasında yönetişim ve denetim daha önemlidir. Bu konuda Tarım ve Orman Şurasında alınan karar acilen hayata geçirilmeli ve coğrafi işaret sistemimiz iyileştirilmelidir. Ancak bu gerçekleşirse coğrafi işaretli ürünlerde bir katma değer sağlayabiliriz” dedi.

Uluslararası pazarlarda rekabet etmenin ve varlık göstermenin yolunun inovatif ürünlerden geçtiğini belirten Gündoğdu Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve İSTİB Yönetim Kurulu Üyesi Zülküf Kopuz,, “Sektörümüzü hareketlendirecek projeleri, işbirlikleriyle yaparsak daha etkili oluruz. Hep beraber çalışmalı, hep beraber daha fazla kazanmalıyız. Bu konuda sanayicilerimizin de iş yapma anlayışlarını geliştirmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

İSTİB Süt Ürünleri Toptan Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Turan Saygılı, çiğ süt fiyatlarını belirleyen faktörler arasında en önemlisinin yem fiyatları olduğunu ifade ederek, “Yem fiyatlarının kontrol altına alınması sektörü büyük ölçüde rahatlatır. Süt fiyatındaki artış ürüne yansımadan önce işletmelerde sermaye ihtiyacını da artırdığı için finansal maliyetler de yükseliyor. Bu soruna marketlerin uzun vadeli ödemeleri de eklenince sorun büyüyor. Ayrıca taklit ve tağşiş yapan işletmelerin farklı isimlerde üretim yapmasının önüne geçilmesi de haksız rekabeti engelleyecektir” dedi.

Değerli sütlerden üretilen ürünlerimizin uluslararası pazarlarda çok şansı var

Toplantıda söz alan İSTİB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Süt Ürünleri Perakende Ticareti Komitesi Üyesi Recep Salih Al konuşmasında, süt üretiminde iyi durumda olsak da coğrafi işaret konusunda geç kalındığına inandığını söyleyerek, “Coğrafi işaret, belirli endemik floralarda beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler için çok değer katacak bir konu. Özellikle değerli sütlerden üretilen ve olgunlaştırılan ürünlerimizin uluslararası pazarlarda çok şansı olacağına inanıyorum. Bu konuya yoğunlaşmalı ve bu ürünlerimizi hem geleceğe hem de küresel pazara taşımalıyız” ifadesinde bulundu.