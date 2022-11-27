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Tarım Bakanı sivil toplum önderleri ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, tarım sektörünün paydaşı başta İTO Başkanvekili Ahmet Özer olmak üzere çok sayıda STK temsilcileri ve medya mensuplarıyla Güvenilir Ürün Platformu’nun etkinliğinde buluştu. DSİ’nin İstanbul Libadiye’deki tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Kirişçi, tarım, gıda ve orman alanında yeni döneme dair yapılacaklarını anlattı.

Tarım Bakanı sivil toplum önderleri ile buluştu

Toplantıy 'Türkiye Yüzyılı'nın tarım vizyonu ne olacak" sözleri ile başlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi çok önemli noktaların altını çizdi. Krişçi,  tarım sektörünün paydaş STK temsilcileri ve medya mensuplarıyla ‘Güvenilir Ürün Platformu’nun etkinliğinde buluştu. DSİ’nin İstanbul Libadiye’deki tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Kirişçi, tarım, gıda ve orman alanında yeni döneme dair yapılacaklarını anlattı.

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