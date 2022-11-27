Tarım Bakanı sivil toplum önderleri ile buluştu Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, tarım sektörünün paydaşı başta İTO Başkanvekili Ahmet Özer olmak üzere çok sayıda STK temsilcileri ve medya mensuplarıyla Güvenilir Ürün Platformu’nun etkinliğinde buluştu. DSİ’nin İstanbul Libadiye’deki tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte Bakan Kirişçi, tarım, gıda ve orman alanında yeni döneme dair yapılacaklarını anlattı.

27 Kasım 2022 Pazar 12:29