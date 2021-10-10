Tarıma keşfet, büyüt ve kazan çağrısı yapıyor

Son yıllarda tarımsal ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyen Antalya, 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluşmaya hazırlanıyor. İhracat cephesinde olumlu gelişmelerin devam ettiğini ifade eden ATSO Başkanı Davut Çetin, “ 2021 yılında ihracatta 2 milyar doları geçeceğiz ve bunun üçte birini tarım sektörü sağlayacak.” dedi. ATB Başkanı Ali Çandır ise girdi maliyetlerini azaltıcı önlemlerin alınması halinde; daha çok üretmeye ve ihraç etmeye hazır olduklarına dikkat çekti.

Türkiye’de tarımın başkenti Antalya’da küresel koşullar ve pandemi kaynaklı etkilerin yanı sıra teşviklerin de desteği ile bir tarımsal yatırım patlaması yaşanıyor. Kentte yatırım teşvik belgelerinde tarım yatırımlarının payının yüzde 49’a çıktığına dikkat çeken Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Bu güçlü ivmenin doğru ürün planlaması ve sürdürülebilir bir bakış açısı ile desteklenmesi son derece önemli. İhracat cephesinde genel olarak olumlu gelişme devam ediyor. 2021 yılında ihracatta 2 milyar doların geçeceğiz ve bunun üçte birini tarım sektörü sağlayacak. Tarımsal üretim değerinde Antalya Türkiye’nin birinci ilidir. Antalya örtü altı tarımda 300 bin dekara yaklaşan sera alanı ile Türkiye’de ilk sıradadır ve örtü altı üretimin yaklaşık yarısı ilimizde yapılmaktadır. Antalya’nın üreticisi, pandemi sürecinde de üzerindeki sorumluluğun gereğini fazlasıyla yapmıştır. Bu zor dönemde sektörümüz iç piyasanın yanı sıra yurt dışı taleplere de karşılık verebilmiştir.” dedi.

ATSO olarak Growtech ile son derece faydalı bir işbirliği içerisindeyiz

Antalyalı üreticilerin Güney Amerika’dan Uzak Doğu’ya dünyanın dört bir yanına ürün gönderir, proje yapar hale geldiğini ifade eden Çetin ” Son dönemde URGE projelerimiz kapsamında Türkmenistan’a kurulacak önemli miktarda sera işi alındı. ATSO olarak ana çalışma alanlarımızdan birisi güçlü olduğumuz, fark yarattığımız sektörlerdeki üreticilerimizi uluslararası pazarlara açmaktır. Bu kapsamda bölgenin en güçlü tarım sektörü fuarı olan ve 20 yıldır Antalya’da düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nı ATSO olarak destekliyoruz. Growtech, hem fuar turizmi potansiyelimize yaptığı katkı hem de tarımsal sektörü için yarattığı sinerji nedeniyle Antalya’ya yakışan bir etkinliktir. Yabancı ziyaretçi ve katılımcı çeşitliliği ile tarım sektörümüzü uluslararası pazarlarla bir araya getiren Growtech ile ATSO olarak da son derece faydalı bir işbirliği içerisindeyiz. Fuar kapsamında düzenlediğimiz ATSO Growtech Tarım İnovasyon Yarışması ile her yıl sektörde fark yaratan projeleri ödüllendiriyoruz. Tarımsal üretimin, tarım teknolojilerinin, tarımsal inovasyonun, dijital tarım ve akıllı tarım kavramlarının böylesine güçlü bir organizasyon kapsamında sektörün tüm paydaşları tarafından ele alınması ve sinerji üretmesi hem ülke tarımına hem de Antalya’ya değer katmaktadır.” şeklinde konuştu.

Tarımdaki ihracat rakamları önceki yıllara göre ciddi bir artış kaydetti

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise “Antalya son yıllarda tarımsal ihracatta Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyor. 2021’in ilk 7 ayı toplamında bir önceki yılın ilk 7 ayına göre toplam tarım ve gıda ihracatı Türkiye’de yüzde 18,3 büyürken, Antalya’da yüzde 40 arttı. Tarımdaki ihracat rakamları önceki yıllara göre ciddi bir artış kaydetti. Türk çiftçisi üretimden vazgeçmemek için direniyor. Ancak artan girdi maliyetleriyle karşı karşıya kalan üretici ciddi bir borç yükünü de sırtlandı. Ürettiği ürünün maliyetini, ürün fiyatlarına yansıtamadı. Dolayısıyla artan maliyetlerin yükünü kendi çekti. Burada beklentimiz girdi maliyetlerini azaltıcı önlemlerin alınması yönünde. Eğer bu sağlanırsa üretici daha çok üretmeye daha çok ihraç etmeye devam ederiz. Koronavirüs salgını, bütün ülkelerin tarımda kendine yeter hale gelmesi gerektiğini ortaya koydu. Salgınla birlikte bir çok ülke gıda stoklarken, bazı ürünlerde ithalat kısıtlaması ya da ithalat yasağı uyguladı. Paramız olsa bile ürün alamayacak hale geldik. O nedenle ülke olarak tarımda kendi kendimize yeter hale gelmeliyiz, bu güce de sahibiz” dedi.

Growtech Fuarı’na katılım her geçen yıl daha da artıyor

24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’na da değinen Çandır, Dünya kenti Antalya'nın, her yıl artan katılımcı sayısı ile Asya ve Avrupa’da tarım alanında gerçekleştirilen en önemli etkinliklerinden biri olan Growtech Fuarı’na ev sahipliği yapmasını çok önemsediklerini belirtti ve “Fuara katılımın her geçen yıl arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz ve daha çok ziyaretçiyle buluşmasını arzu ediyoruz.” dedi.

Growtech’in yeni mottosu “Keşfet, Büyüt, Kazan!”

Growtech 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’na dair son hazırlıkların tamamladığını belirten Growtech Fuar Direktörü Engin Er, “Biz katılımcı ve ziyaretçilerimizi onlar da bizi çok özledi. 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde kapılarımızı 20’nci kez ziyarete açacağız. Growtech’in yeni mottosu “Keşfet, Büyüt, Kazan!” ile tarım sektörümüze, potansiyelini en iyi şekilde arttırma şansı sunuyoruz. Tarımdaki gücümüz sayesinde keşfedilecek pek çok yeni pazar fırsatı var. Bu pazarlara odaklanarak sektörümüzü, ekonomimizi büyütmeye ve hep birlikte kazanmaya, kazandırmaya Growtech olarak hazırız.” dedi.

60 bin m2 fuar alanının tamamı doldu

Er şöyle devam etti: 20 ülkeden 600’den fazla marka fuarımızda yer alacak. İspanya, Hollanda ve Macaristan’dan firmalar özel pavilyonlarında ülke bazında milli katılım sağlayacaklar. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) desteği ile Alım Heyeti Programı düzenliyoruz. Bu yıl 54 ülke ile ticareti geliştirmek ve ihracatımızı arttırmak için Ticaret Bakanlığı’na başvurularımızı tamamladık. Ülkemize davet ettiğimiz kurum ve kuruluşların temsilcilerini, üretici ve ithalatçı firma yetkililerini Alım Heyeti Programı kapsamında fuarımızda ağırlayacağız. Online kayıtlarımızı açtığımızdan itibaren şu ana kadar en çok ziyaretçi kaydı yapılan ülkeler arasında Mısır, İran, Irak ve Ürdün ilk sıralarda yer alıyor. ”.

Güvenli ve verimli fuar deneyimi için hazırlıklar tamam

Growtech 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı’nda Sera & Sulama Teknolojileri”, “Tohumculuk”, “Bitki Besleme ve Koruma”, “Tarım Makinaları” ve “Hayvancılık” olmak üzere toplam 5 kategori yer alıyor. 6 salonda gerçekleşecek Fuarda hem katılımcılar hem ziyaretçilere, HES kodu sorgusu, ateş kontrolü yapılacak ve maske ile giriş yapmaları sağlanacak. Ülkemizin aldığı tüm önlemler ile birlikte dünyanın en büyük etkinlik organizatörü Informa tarafından geliştirilen ‘Temizlik ve Hijyen’, ‘Fiziksel Mesafe’ ile ‘Tespit ve Koruma’yı kapsayan AllSecure Standartları uygulanarak, sağlıklı ve güvenli bir fuar ortamı tesis edilecek.

Informa Markets hakkında:

Informa Markets farklı endüstri ve uzmanlaşmış pazarların ticari faaliyetlerini yürütmelerini, yenilikçi girişimlerde bulunmalarını ve büyümelerini destekleyen platformlar geliştirmektedir. Portföyü; aralarında Sağlık Hizmetleri ve İlaç Ürünleri, Altyapı, İnşaat ve Emlak, Moda ve Hazır Giyim, Turizm, Yiyecek ve İçecek, ve Sağlık ve Beslenme sektörlerinin de bulunduğu çeşitli pazarlarda 550 uluslararası B2B organizasyon ve markadan oluşmaktadır. Geliştirdiği yüz-yüze fuarlar, uzmanlaşmış dijital içerikler ve aksiyonlanabilir veri çözümleri vasıtası ile tüm dünyadaki iş ortaklarına birbirleri ile etkileşime geçme, tecrübe kazanma ve yeni iş fırsatlarını değerlendirme fırsatları sunmaktadır. Dünyanın önde gelen fuar organizasyon firması olarak, çok çeşitli uzmanlaşmış sektörleri canlandırıyor, onlara yeni iş fırsatları sağlıyor ve yılın 365 günü büyümelerini mümkün kılmaktadır.

Informa AllSecure Hakkında: Sağlığınızı etkinliklerimizin odağına yerleştirdik:

Growtech Tarım Fuarı, Informa’nın AllSecure sağlık ve hijyen güvenliği standardına göre düzenlenecektir. Dünyanın önde gelen etkinliklerinin organizatörü olan Informa, etkinliklerinde en üst düzeyde sağlık ve hijyen güvenliği sağlamak üzere, herkese güvenli ve kontrollü bir ortamda oldukları güvencesini veren bir dizi ayrıntılı ve geliştirilmiş önlem geliştirmiştir. Etkinliğimize katıldığınızda, sağlık ve hijyen güvenliğinin bir öncelik olduğunu ve herkesin güvenli, hijyenik, verimli ve yüksek kaliteli bir organize etkinlik deneyiminden yararlanabilmesini sağlamak için bir dizi önlemin alınmış olduğunu bekleyebilirsiniz. Tüm Informa etkinlikleri ilk etapta devlet otoritesinin tavsiyelerine ve bunun yanında fuar alanına veya lokasyona özgü düzenlemelere göre yürütülecektir. Ayrıca, tüm Informa etkinliklerinde “Informa AllSecure 10 Ana Kural’ına uyulacaktır. Uygulanabilir ve mümkün olan her yerde, etkinliklerimizde ayrıca “Informa AllSecure Rehberi”nde açıklanan daha kapsamlı standartlar ve yönergeler de uygulanacaktır.