Tarıma verdiği çok yönlü desteğin tadına doyulmuyor

Çiftçileri sürdürülebilir ve doğru tarım uygulamaları hakkında destekleyerek, onlara uzun vadeli iş modeli oluşturduklarını belirten Tadım Operasyon Direktörü Gökhan Becerikli, “50’nci yılını kutlayan sektör lideri bir marka olarak sürdürülebilir hammadde tedariği konusuna büyük önem veriyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini pazara sunarak, onların hayatlarına değer katıyoruz” diye konuştu.

50’nci yılını kutlayan ambalajlı kuruyemiş sektörünün lider markası Tadım, tarımı ve yerli üretimi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yerli üretim ay çekirdeği tarımının geleceğini garanti altına almak ve sürdürülebilir üretimi sağlamak amacıyla iş yaptığı tüm çiftçileri bilgilendiren ve destekleyen çerezlik beyaz ay çekirdeği yetiştiriciliğinin püf noktalarını içeren detaylı bir kitapçık hazırladı. Ay çekirdeği rekoltesini artırmak, tedarik sürecinde yıllık rekolte risklerini minimize etmek ve sürdürülebilir üretimi sağlamak gibi konularda çiftçileri bilinçlendiren Tadım’ın kitapçığında, ekimden depolamaya kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken tüm hususlara değiniliyor. Tadım, bu kitapçık ile tarıma yeni başlayan genç çiftçilere de destek olmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tadım Operasyon Direktörü Gökhan Becerikli ithalatı artan siyah çekirdek karşısında, ambalajlı kuruyemiş sektörünün lideri olarak yerli üreticiyi korumak istediklerini vurguladı. Becerikli, “50’nci yılını kutlayan sektör lideri bir marka olarak sürdürülebilir hammadde tedariği konusuna büyük önem veriyoruz. Üreticilerimizin ürünlerini pazara sunarak, onların hayatlarına değer katıyoruz” dedi.

“Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız”

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan Becerikli, çiftçileri sürdürülebilir ve doğru tarım uygulamaları hakkında destekleyerek, onlara uzun vadeli iş modeli oluşturduklarını söyledi. Becerikli, “Uzun vadeli ve güvenilir bir iş modeli ile sürdürülebilir doğru tarıma destek olacağız. Şu an için 500’den fazla Tadım Üyesi çiftçilerimize ve 120 sözleşmeli çiftçimize teknik destek veriyoruz. Tarımsal Ar-Ge birimimiz ve ziraat mühendislerimiz vasıtası ile 1000’den fazla çiftçimizin de tarla kontrollerini yaparak, aynı zamanda onlara üretimin her aşaması ile ilgili eğitim veriyoruz. Çiftçilerimize elimizden gelen tüm desteklerimizi sunarak, onların pazarda yaşayacağı olası olumsuz durumlarda etkilenmelerini minimuma indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçilerimizi ayrıca gübre, mazot, tohum, damlama sulama ve işçilik konularında da destekliyoruz” diye konuştu.

“Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak için çalışıyoruz”

Tarımda iş gücünün yaşlandığına ve toplumda tarıma yönelik ilginin azaldığına da dikkat çeken Gökhan Becerikli, “Gelecek kuşakların tarıma olan ilgisini artırmak istiyoruz. Bunun için de gençlerimizi tarımsal faaliyetlere yönlendirmek için tarla eğitimleri düzenliyor ve eğitim dokümanları yayınlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde çerezlik beyaz ay çekirdeği yetiştiriciliğinin püf noktalarını içeren detaylı bir kitapçık hazırladık ve bunu üreticilerimizle paylaştık. Ekimden depolamaya kadar geçen süreçte dikkat edilmesi gereken tüm hususların aktarıldığı kitabımız aracılığıyla tarıma yeni başlayan genç çiftçilerimize destek olmak en büyük amaçlarımızdan biri oldu. İçinde bulunduğumuz bu süreç, bize bir kez daha geleceğin tarımda olduğunu öğretti. Bu anlamda, gençlerin de geleceğin tarımda olduğunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tadım olarak, bu konuda gençlere farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.