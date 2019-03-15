Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Organik SEO’nun sırrı
Organik SEO’nun sırrı
Ahhh.. bakkal teyzem ahhh..
Ahh.bakkal teyzem ahh.
Tarımda 11 bin istihdam
Tarımda 11 bin istihdam
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek

Tarımda 11 bin istihdam

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Master projeleriyle ilgili açıklama yapan Yücel Yılmaz, tarıma 340 milyon lira yatırım yaparak 11.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Zeytin asidinden, toprak potansiyeline, E-Market'ten yem fiyatına kadar her konuda vatandaşımızı sevindireceğiz" dedi.

Tarımda 11 bin istihdam
banner17

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Master projeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Balıkesir'in Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olduğunu ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Ben ekip biçmek ve üretmek istiyorum diyen her vatandaşıma belediye başkanı olarak her türlü desteği vereceğim, işlerini kolaylaştıracağım" dedi. 

"E-MARKETLER - E-KIRSAL KURUYORUZ"

Çiftçilere ücretsiz destek vereceklerini, tarıma da 340 milyon lira yatırım yaparak 11.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyleyen Yılmaz, " Damla sulama sistemini yaygınlaştıracağız. Alım garantili tıbbı ve aromatik bitkisel ürünleri hep birlikte üretip çiftçimize para kazandıracağız. Altıeylül ve Bigadiç'e organize büyükbaş hayvancılık bölgeleri, İvrindi-Karesi-Kepsut'a organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri kuracağız. Meralarda yem ekilecek, et fiyatlarının düşürülmesini sağlayacağız. Sındırgı-Altıeylül-Gönen ve Susurluk jeotermal sera bölgelerinde çiftçimiz katma değer üretecek. E-Marketler çiftçinin ürününü Türkiye’ye pazarlayacak, E-Kırsal tarım yatırımcılarının işini kolaylaştıracak" dedi.

"TOPRAK POTANSİYELİMİZ ORTAYA ÇIKACAK"

Tarımsal üretimi büyüterek şehrin refahını arttıracaklarını vurgulayan Yücel Yılmaz, "Üretimimizi büyütebilirsek, o zaman refahı da büyüteceğiz. Tarım ve hayvancılığı teşvik edeceğiz. Bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları ve biz bu toprakların potansiyelini gereğince harekete geçiremiyoruz. Yapacağımız yatırımlar ve Büyükşehir Belediyesi olarak sağlayacağımız desteklerle topraklarımızdaki potansiyeli ortaya çıkaracağız. Dünyanın en güzel, sağlıklı ürünlerini biz ihraç edeceğiz. Siz üreteceksiniz, ben de belediye başkanı olarak önünüzü açacağım. Bu toprakların kıymetini bileceğiz, üreteceğiz. Bu toprakları verimli kullanmak bizim ana borcumuz. Bunun için bizim de çiftçimizi rahatlatmak görevimiz” dedi.

ZEYTİN ASİDİ DÜŞECEK 

Köy ile şehri birleştirmenin yolunun köydeki yaşamın kalitesinin arttırmaktan geçtiğini dile getiren Yılmaz, “Çiftçilerimiz ücretsiz desteklerden yararlanmaya, Balıkesir Türkiye'yi doyuran il olmaya devam edecek. Balıkesir verimli topraklarıyla tarım demektir. Tarım olmazsa olmazımızdır. Balıkesir büyüyüp güçlenirken, köyden kente tüm insanlarımız bu büyüme içerisinde yer alarak Balıkesir ile birlikte güçlenecek. Aromatik ve Tıbbi Bitkiler ile Balıkesir köyleri katma değer üretecek. Zeytin asidi düşecek Balıkesir kazanacak "dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Tarım Ve Hayvancılık Master ProjeleriCumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5