Tarımda 11 bin istihdam

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Master projeleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Balıkesir'in Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olduğunu ve bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını kaydeden Yücel Yılmaz, "Ben ekip biçmek ve üretmek istiyorum diyen her vatandaşıma belediye başkanı olarak her türlü desteği vereceğim, işlerini kolaylaştıracağım" dedi.



"E-MARKETLER - E-KIRSAL KURUYORUZ"



Çiftçilere ücretsiz destek vereceklerini, tarıma da 340 milyon lira yatırım yaparak 11.000 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyleyen Yılmaz, " Damla sulama sistemini yaygınlaştıracağız. Alım garantili tıbbı ve aromatik bitkisel ürünleri hep birlikte üretip çiftçimize para kazandıracağız. Altıeylül ve Bigadiç'e organize büyükbaş hayvancılık bölgeleri, İvrindi-Karesi-Kepsut'a organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri kuracağız. Meralarda yem ekilecek, et fiyatlarının düşürülmesini sağlayacağız. Sındırgı-Altıeylül-Gönen ve Susurluk jeotermal sera bölgelerinde çiftçimiz katma değer üretecek. E-Marketler çiftçinin ürününü Türkiye’ye pazarlayacak, E-Kırsal tarım yatırımcılarının işini kolaylaştıracak" dedi.



"TOPRAK POTANSİYELİMİZ ORTAYA ÇIKACAK"



Tarımsal üretimi büyüterek şehrin refahını arttıracaklarını vurgulayan Yücel Yılmaz, "Üretimimizi büyütebilirsek, o zaman refahı da büyüteceğiz. Tarım ve hayvancılığı teşvik edeceğiz. Bu topraklar dünyanın en bereketli toprakları ve biz bu toprakların potansiyelini gereğince harekete geçiremiyoruz. Yapacağımız yatırımlar ve Büyükşehir Belediyesi olarak sağlayacağımız desteklerle topraklarımızdaki potansiyeli ortaya çıkaracağız. Dünyanın en güzel, sağlıklı ürünlerini biz ihraç edeceğiz. Siz üreteceksiniz, ben de belediye başkanı olarak önünüzü açacağım. Bu toprakların kıymetini bileceğiz, üreteceğiz. Bu toprakları verimli kullanmak bizim ana borcumuz. Bunun için bizim de çiftçimizi rahatlatmak görevimiz” dedi.



ZEYTİN ASİDİ DÜŞECEK



Köy ile şehri birleştirmenin yolunun köydeki yaşamın kalitesinin arttırmaktan geçtiğini dile getiren Yılmaz, “Çiftçilerimiz ücretsiz desteklerden yararlanmaya, Balıkesir Türkiye'yi doyuran il olmaya devam edecek. Balıkesir verimli topraklarıyla tarım demektir. Tarım olmazsa olmazımızdır. Balıkesir büyüyüp güçlenirken, köyden kente tüm insanlarımız bu büyüme içerisinde yer alarak Balıkesir ile birlikte güçlenecek. Aromatik ve Tıbbi Bitkiler ile Balıkesir köyleri katma değer üretecek. Zeytin asidi düşecek Balıkesir kazanacak "dedi.