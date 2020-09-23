Tarımda da marka olmak için yola çıktı

Bahçeyakası Mahallesinde eylül ayında açılışı gerçekleştirilen ve Türkiye'nin 5. Tohum Merkezi olan Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova bölgesi muhtarları, üreticiler, TARKO yöneticileri ve üyeleri katıldı.

121 üreticiye karnabahar, beyaz lahana, mor lahana ve brokoliden oluşan 140 bin fidenin hibe olarak teslim edildiği törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir buçuk yıldır yapılan çalışmaların yavaş yavaş meyvesini vermeye başladığını belirterek tarımsal kalkınmada somut ve planlı adımların birer birer atıldığını söyledi. Tarımın Bodrum’da çok önemli bir değer olduğunu kaydeden Başkan Aras, şunları söyledi; “Bodrum’da daha önceden geçimimizi tarımdan sağlardık. Bizler, tarım ve hayvancılıktan edindiğimiz gelirle okuduk, çocuklarımızı evlendirdik, evlerimizi yaptık. Pancar motorla kuyudan su çekip, mandalina bahçelerimizi sulardık. O bahçenin bir kenarına da bostan yapar, patlıcanımızı, domatesimizi, biberimizi, karpuzumuzu yetiştirirdik. Bugün bu adımları atarken, o duygularla hareket ediyoruz.”

Tarımsal Ar-Ge çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

“Dünya üzerinde bir ülkenin en büyük zenginliği, sahip olduğu genetik kaynakların çeşitliliğidir” ana fikri ile Bodrum Belediyesi, tohumu, üreticiyi, çiftçiyi ve sürdürülebilir tarımı bir adım öteye taşımayı hedefliyor. Eyül ayı başında arımada ve bölgedeki genetik çeşitliliğin kaybolmadan kayıt altına alınması, üretimde kalitenin ve kanditenin arttırılması, bilinçli bir üretici profilinin yaratılması adına Tarımsal Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezinin kuruluşu gerçekleştirilmişti.

6500 metrekarelik kampüs içerisinde çiftçi eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere demonstrasyon alanları yaratılarak, üreticilere birebir eğitimlerin verilmesi planlanmakta. Hazırlanan bu alanlarda bölge üreticilerinin katılımı sağlanarak doğru üretim planlaması, etkili toprak hazırlığı, sürdürülebilir tarım faaliyetleri, iyi tarım ve organik tarım eğitimleri, sulama projelerinin hazırlanması, kompost üretimi, ilaçlama ve gübreleme eğitimleri, toprak ve su numunesi alımı, bitkisel üretim fizibilite hazırlığı konularında uygulamalı olarak eğitim faaliyetleri düzenlenecek.

Yerel Tohum Bankası, bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerinin tohumları, yerel ve endemik türlerin tohumları, kültüre alınmış yabani türlerin tohumları dahil olmak üzere tohumların ve gen kaynaklarının muhafazası sağlanacak ve gelecek kuşaklara bu kaynaklar sistemli bir şekilde aktarılacak. Bölgesel çeşitliliğe önem verilen projede Atadan Dededen miras kalan tohumlar muhafaza altına alınacak ve üretimi sağlanarak tekrar üreticilere dağıtılacak. Aynı zamanda ıslah çalışmaları ve oluşturulacak herbaryum ile envanter çalışmalarıda yürütülecek.

Tarımsal ArGe merkezinde ayrıca bölgede üretimi yaygın olarak yapılmakta olan başta zeytin ve turunçgil olmak üzere seralarda üretimi yapılan domates, patlıcan, biber vb. ürünlerde hastalık ve zararlıların teşhisine yönelik fitopatoloji ve entomoloji teşhis laboratuvarları kurulacak. Bu laboratuvarlarda üreticilerden gelen toprak, yaprak ve bitkisel aksam örnekleri incelenerek tarımsal üretimde önemli ekonomik kayıplara neden olan başlıca toprak kökenli patojenlerin ve zararlıların teşhisi yapılacak. Tarımsal ArGe laboratuvarı, üreticinin bu hastalık ve zararlılara karşı doğru mücadele yöntemlerinin belirlemesinde bilimsel anlamda etkin rol oynayacak.

Ar-Ge merkezi içerisinde kurulacak olan entomoloji laboratuvarı aynı zamanda faydalı böcek üretim çalışmaları da yapacak. Bölgemizde özellikle turunçgillerde zararlı olan Turunçgil Unlubitine karşı kullanılan predatör avcı böcek; Cryptolaemus montrouzieri ve Leptomastix dactylopii ‘nin üretimi gerçekleştirilecek olup, bu biyolojik mücadele preparatları üreticilere dağıtılacak. Bununla birlikte domateste zararlı olan karantina etmeni Tuta absoluta’ya karşı yumurta parazitoiti olan Trichogramma brassicae ‘nın üretimi ve salımı gerçekleştirilecek.

6,5 dönüm arazi içerisinde ayrıca kurulması planlanan 2 dönüm kapalı alana sahip otomasyonlu modern serada, bölgede yetiştiriciliği planlanan tropik ve sub-tropik meyve çeşitlerinin deneme ve adaptasyon çalışmaları yürütülecek olup, seranın tüm elektrik enerjisini karşılamak amacıyla temiz enerji kaynağı olan solar sistem paneller kullanılacak.