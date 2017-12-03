Tarımda inovasyon yaptılar ödülleri kaptılar

Tarımsal İnovasyon Ödülleri Töreni 30 Kasım 2017’de Growtech Eurasia’da Anfaş Salonu’nda düzenlendi. Törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak, Antalya Tarım İl Müdürü Mustafa Özen, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, BAİB Temsilcisi Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ve UBM Genel Müdürü Simon Parker katıldı.



Törende açılış konuşmasını yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Growtech, Antalya’nın en önemli fuarlarından biri. Bu yılki yoğunluk bizi çok mutlu etti. UBM yıllardır bu organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Bu yıl odamızın da inovasyon yılı. Bu çerçevede inovasyon ödüllerini Growtech ve UBM işbirliğiyle vermeyi plandaki ve gelecek yıllarda da vermeyi umuyoruz. Tarım sektörünün çok fazla inovasyona ihtiyacı olduğu açıktır. Beş kategoride ödül verdik. Ancak tarımda hedef tektir. Sağlıklı, güvenli, çevreci, verimli ve yüksek katma değerli üretim sağlamaktır. Bugün ödül alan firmalarımızın projelerinin ortak noktaları, kimyasal kalıntıları azaltmak, verimliliği artırmak, su tasarrufu sağlamak ve yerel tohumları geliştirmektir. Tarımda sürekli olarak fiyatları, destekleri ve ihracatları konuşuyoruz. Oysa ki asıl konuşmamız gereken ise bu yenilikleri markalaştırmamız ve yüksek katma değerli ürünlere geçmemizdir. Su ve toprak zengini değiliz. Doğayı tüketerek zenginleşemeyiz. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik anayasamızın birinci maddesi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, ödüllerimizin, inovasyon kültürünün benimsenmesi ve arge konusunda herkesin kendini sorgulaması için bir vesile olmasını diliyorum.”dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Durali Koçak ise, “Tarım, bilgi, tecrübe ve teknoloji isteyen bir alandır. Teknolojinin geldiği nokta herkesin malumu. Teknolojiyi geliştiren herkese sektörüm adına şükranlarımı sunuyorum. Üreticinin, yetiştiricinin işini teknoloji kolaylaştırmıştır. Teknolojinin sınırı yok. Ne kadar çok geliştirir ve markalaştırırsak, üreticinin işini o kadar kolaylaştırır ve mutlu edebiliriz. Sürdürülebilirlik ve rekabet açısından avantaj sağlarız. Üreticimizin gelirini ve refahını artırırız. Bu nedenle teknolojiyi çok önemsiyoruz. Bu ödül organizasyonları bu açıdan en önemli motivasyon araçlarından biri” dedi.



Koçak şöyle devam etti: “Bugün ülkemizde sadece bakanlığımıza ait 50 adet araştırma enstitüsü mevcut. Ülkemizde üretilen her ürünle ilgili bu enstitülerimiz araştırma yapıyor. Kullanılan tohum çeşitlerinin yüzde 75’i enstitülerimiz tarafından geliştirilmiştir. Bir üretim artışı, verimlilik söz konusuysa bu gelişmede enstitülerimizin ve üniversitelerimizin çok büyük bir katkısı vardır. Son iki yıldır, kamunun elinde olan bu enstitüler, özel sektörümüzün de hizmetine sunuldu. Bütün arazi altyapısı, 3 binin üzerinde araştırmacımız, teknik altyapı özel sektörün hizmetindedir. İnovasyon, araştırma projeniz varsa en yakın enstitüye başvurarak altyapı ve insan kaynağı yatırımı yapmadan, tüm kaynaklarından faydalanabiliyorsunuz. Hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Bize kamunun emaneti. Bilgilerimizi, aklımızı, tecrübemizi birbirimize aktarmak suretiyle tarımımızı geliştirerek ülkemizin kalkınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız.”.

Tohum, Fide kategorisinde Az Tohum Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ, Sera Sulama Sistemleri Kategorisinde Özyüreksan, Tarımsal Bilişim Kategorisinde Suyabakan - Yonca Teknoloji, Bitki Besleme & Koruma kategorisinde Safa Tarım A.Ş ve Bitki Besleme & Koruma – Seçici Kurul Özel Ödül’ü kategorisinde Akdeniz Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ayşegül İnce, 2017 yılı Growtech ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri’ne layık bulundu. Ödül alan projeler, HALL 4’te bulunan ATSO standında sergileniyor.

UBM Hakkında

UBM, 20’den fazla ülkede 3.750’nin üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 fuar düzenleyen dünyanın en büyük fuar organizatörlerinden biridir. UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA İstanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM’in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA İstanbul’un pazara liderlik eden fuarlar şunlardır: Alleather İstanbul Deri Fuarı, CBME Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Middle East & Africa İlaç Bileşenleri Fuarı, Expomaritt Denizcilik Sektörü̈ Fuarı, Fi İstanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean İstanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, Intertraffic İstanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World İstanbul Temizlik Kâğıdı Endüstrisi Fuarı.

