Tarımda teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor

BAKÜ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küresel ısınma, yanlış gübreleme ve erozyon gibi nedenlerle "zor bir ev ödevleri" olduğunu belirterek, "Bu ev ödevini çözmenin tek yolu da endüstrileşme, mekanizasyon ve teknolojiyi kullanmak. Tasarruf ve verimliliğe yönlendirdiğimiz sürece teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, ADA Üniversitesinde düzenlenen Tarımsal Teknolojiler ve Yeşil Enerji Forumu'na katıldı.

Forumda yaptığı konuşmada, tarımın savunmadan daha önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, her ülkenin tarım alanında kendi kendine yeterliliğinin bulunması gerektiğini kaydetti.

Pakdemirli, "Gelecekte tarım, tarımda gelecek var." diye konuştu.

Dünyadaki nüfus artışı ve iklim değişikliği dolayısıyla yaşanabilecek sıkıntılara dikkati çeken Pakdemirli, "Dünyada 1 milyar insan aşırı yoksul, 800 milyon insan aç, 600 milyon insan ise obez. Yanlış beslenmeye 3,5 trilyon dolar harcanıyor. Her yıl 1,4 milyar ton gıda israfı yapılıyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yakın gelecekte bugün söz konusu olmayan su ve gıda savaşlarının olabileceğini belirterek, küresel ısınmanın yüzde 20 ila 40 verim düşüşüne neden olacağını bildirdi.

Küresel ısınma, yanlış gübreleme ve erozyon gibi nedenlerle "zor bir ev ödevleri" olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bu ev ödevini çözmenin tek yolu da endüstrileşme, mekanizasyon ve teknolojiyi kullanmak. Tasarruf ve verimliliğe yönlendirdiğimiz sürece teknolojiyi sonuna kadar kullanmamız gerekiyor." dedi.

- "Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak"

Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı doyuran dünyanın lideri olacak. Tarımı olmayan ülke de mutfağı olmayan eve benzer. Tarımda çok önemli bir şey de planlamadır. Planlamada da teknolojiyi kullanmamız lazım. Türkiye'deki birikim ve deneyimimizi Azerbaycan'la da paylaşmaya hazırız. Tohum arz güvenliğini önemsiyoruz. Yüzde 70'ler civarında yerli tohum seviyesine gelmiş durumdayız. Yeşil enerji 2017'de Türkiye'de ciddi bir artış kaydetti. Son 15 yılda yenilenebilir enerji kapasitemizi 12 bin vattan 40 bin vata çıkardık. Güneş enerjisinde de 2017'de 1,79 gigavat artan güneş enerjisi kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi piyasalarından biri haline geldik. Rüzgar gücü de 7 gigavata çıktı."

Toplantıda Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev, Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade ve Haydar Aliyev Fonu Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva da hazır bulundu.