Tarımın Ajandası TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katıldığı, 22-23 Mart 2019 tarihlerinde Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi “3D: Değişim, Dijital ve Değerler” konseptiyle değerli, ilginç konuları ele aldı. 20 oturumda 100’ü aşkın konuşmacı ile iş ve ekonomi dünyasından yaklaşık 1500 temsilci ağırlandı.

Yılmaz Parlar yazıyor... Halavet Gıda’nın sponsorluğunda gerçekleşen “Tarımın Ajandası” oturumunda sürdürülebilir tarım için gereksinimler, genç kuşakların tarıma ilgisizliği ve tarımsal üretimin niteliği değerlendirildi.



Moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir’in yaptığı panele TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık, ve Halavet Gıda CEO’su Murat Göç katıldı.



TC Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir “Pakdemirli, tarımın iki çeşit problemi hemen çözülebilecek problemler yapısal problemleri var.” Türkiye en çok hasılat alabilecek tarımsal ürünleri üretse, gelir dört kat artıyor. Elbette ki stratejik üretim gerektiren ürünler var ama havzalara bölerek daha iyi bir üretim modeli ortaya koyabiliriz. Üreticilerimize değer katamayan birçok kooperatifimiz, birliğimiz var. Üreticiye değer katan birliklerin sayısını artırmamız lazım.Türkiye’deki tarım popülasyonu yaşlanıyor. Bu popülasyonla geleceğe yönelik ciddi üretimler yapmak söz konusu olmayabilir. Çocuklarımızı toprakla buluşturmamız lazım” liselerinin oluşturulacağını anlattı. Pakdemirli tüm ziraat mühendislerinin toprakla buluşmaları ve sahada olmaları gerektiğini anlatdı.



3830 Çiftliği Genel Müdürü Kıvılcım Pınar Kocabıyık “Tarımdaki gücümüzü kaybetmemek ve sürdürülebilir tarım için üretimden tüketiciye kadar her aşamayı detaylı inceleyip kayıp olmamasına çalışmamız gerek” dedi. “Tarımımızın güçlenmesi için genç kuşaklara kazanç ve itibar sağlaması ve kendine çekmesi gerekiyor”



Halavet Gıda CEO’su Murat Göç, kolajen ve türevlerine odaklandıklarını, Helal jelatin pazarında dünyada ilk ikide olduklarını söyledi.



Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane “Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri veriyoruz”



Moderatörlüğünü Akiş GYO&Multinet Up Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş’ın yaptığı panele Zipline Global Operasyonlar Yöneticisi Dan Czerwonka, Lifebank CEO’su Temie Giwa-Tubosun, Circle Kurucusu Sadaffe Abid, Global Innovation Catalyst Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamran Elahian ve Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet T. Nane katıldı.



Sivil Toplum Vakfı ve Türkiye Gönüller Vakfı ile işbirliği yaptıklarını, 10 projeye destek verdiklerini, Projesi olana katkı vermenin dünyada önemli bir trend olduğunu, kadınların iş dünyasına daha fazla katılmasının önemini belirtdi.



Çığır Açan Teknolojiler



Ziraat Teknoloji’nin sponsorluğunda gerçekleşen “Çığır Açan Teknolojiler” oturumunda farklı alanlarda insanların hayatlarını değiştirecek teknolojik gelişmelerden örnekler verildi.



Moderatörlüğünü Google Türkiye Ülke Direktör Vekili Mehmet Keteloğlu’nun yaptığı panele Atelerix Kurucu Ortağı Che Connon, Cobalt Speech Kurucusu Jeff Adams, MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Slatecube CEO’su Chris Kwekowe ve Sabancı DX CEO’su Burak Aydın katıldı.



MIT Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren “Kalp yetmezliği olanların kullandığı kalp pili yerine kalbin veya akciğerin üzerine yapıştırılabilen, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir cihaz yaptık. Böylece pile gerek kalmayan kalp pili üretmiş olduk.” Dağdeviren, teknolojik biomedikal aletler ürettiklerini, vücuda uyumlu, esnek aletler geliştirdiklerini, denenmemiş aletler yaptıklarını açıkladı.



Türkiye İş Bankası sponsorluğunda gerçekleşen “Katma Değerli Büyümenin Anahtarı: İnovasyon ve Girişim” oturumunda inovasyonla sağlıklı büyüme masaya yatırıldı.



Moderatörlüğünü Gazeteci Hakan Güldağ’ın yaptığı panele Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Bosh Türkiye CEO’su Steven Young katıldı



Moderatörlüğünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in üstlendiği, Migros CEO’su Özgür Tort, Roman Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Toplusoy, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukçu ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Levent Erden. Panelinist olduğu Değişim Döneminde Perakende konusu tartışıldı.



Hepsiburada’nın sponsorluğunda gerçekleşen oturumunda Prof. Daron Acemoğlu, dünyada önümüzdeki 20 yılda ‘yüksek kaliteli büyüme’nin önem kazanacağını belirtti.



MIT İktisat Profesörü Daron Acemoğlu, yaptığı konuşmada önümüzdeki dönemde ülkelerin ‘yüksek kaliteli büyüme’ sağlaması gerektiğini belirtti. Acemoğlu; “yüksek kaliteli büyüme demek; eğitimin kalitesinin artması, sağlık hizmetlerinin artması ve ücretlerin artması demek. Ama bunun önünde de engeller var” dedi.



Dow sponsorluğunda gerçekleşen “Vizyon 2023” oturumunda dijital, finansal ve altyapı alanlarında Türkiye’nin gelecekteki hedefleri değerlendirildi.



Moderatörlüğünü Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu’nun yaptığı panelde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan birer konuşma yaptı.



Netlog Lojistik Grubu’nun sponsorluğunda gerçekleşen “Mobilite Ekosisteminin Geleceği” oturumunda otomotiv ve araç paylaşım platformlarındaki yeni trendler değerlendirildi.



Moderatörlüğünü Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Cem Baver Özalp’in yaptığı panele TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, Uniti CEO’su Lewis Horne, Wavyn CEO’su Rafael Maranon ve eKar Kurucusu Vilhelm Hedberg katıldı.



Sun Group sponsorluğunda gerçekleşen “Çin’i Doğru Anlamak” oturumunda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler masaya yatırıldı.



Moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi BaşkanıMurat Kolbaşı’nın yaptığı paneleTÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu,İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, DEİK Başkanı Nail Olpak, Winnermax Capital Yatırım Ofisi BaşkanıRobert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO’su James Chen ve Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng katıldı.



TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Zirve’de 2023 Milli Teknoloji Hamlesi Hakkında konuşmasında, Türkiye’nin güçlü bir teknoloji ekosistemi olduğunu, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’nın (GSMH) %1’ini AR-GE’ye harcadığını söyledi. 2023 için bu hedefin GSMH’nin %3’ü olduğunu, özel sektörün ARGE’deki payının ise son yıllarda %30’dan %57’ye çıktığı açıklamaları yaptı.



Galata Business Angels ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar, girişimlerini Türkiye’nin en büyük melek yatırımcıları ve start up dostu liderlerinin karşısında anlatarak, yatırım çekmeyi ve büyük ödülü kazanmayı hedefledi.



Yarışmanın kazananları Zirve sonunda gerçekleşen törenle açıklandı. Stars Of Region 1.’lik ödülünü Tion Health Care alırken, Hotel Race 2.’lik ve Sonaris 3.’lük ödülüne layık görüldü. Algopoly ve Userguiding ise jüri özel ödülünü almaya hak kazandı.