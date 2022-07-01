“Tarımın Kadın Yıldızları” projesiyle kadın çiftçilere 35 milyon TL’lik katma değer

Kadınların iş hayatında ve toplumun her alanında güçlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Yıldız Holding Kadın Platformu, sözleşmeli kadın çiftçileri destekleme hedefiyle önemli bir projeye imza attı. Yıldız Holding Kadın Platformu’nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde; Kerevitaş’ın Superfresh markası için sözleşmeli kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon TL tutarında değer yaratılacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin TL tutarında teşvik de sağlanacak.

Vahit Kirişci: “Bu proje kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacak”

Projeyle ilgili ayrıntıların aktarıldığı basın toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ve destek programından yararlanacak kadın çiftçiler de katıldı. Projenin yerel tedarikçileri ve özellikle kadın çiftçileri teşvik etme adına iş dünyasına önemli bir örnek oluşturacağını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Kırsala kalkınmaya yönelik projeler, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için de yürütülen pek çok çalışmanın merkezinde yer alıyor. Bu nedenle Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kırsaldaki kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz. Türkiye’de gıda sanayine öncülük eden Yıldız Holding bünyesinde bu çalışmanın başlamış olmasından ayrıca mutluluk duyduk. Kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin sayısının daha da artması en büyük dileğimiz.” dedi.



Ali Ülker: “Kadın çiftçilerimizin tedarikteki oranını yüzde 100 artıracağız”

2021 yılında Yıldız Holding ve şirketlerindeki fırsat eşitliği uygulamalarına süreklilik kazandırmak ve Türkiye genelinde kadınların iş yaşamında daha görünür olması amacıyla ‘Yıldız Holding Kadın Platformu’nu kurduklarını hatırlatan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker şunları söyledi: “Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi amacıyla çalışmalar yapıyor, paydaşlarımızla etkin iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Platformumuzu kurarken sadece Yıldız Holding çalışanlarının değil aynı zamanda tedarik zincirimizde yer alan binlerce kadın için de fırsat eşitliği temelli uygulamalara ivme kazandırmayı hedefledik. Bu anlayıştan yola çıkarak ülkemizin en büyük tarımsal hammadde tedarikçilerinden biri olan Superfresh ile sözleşmeli kadın çiftçilerimizden doğrudan ürün alımı gerçekleştireceğimiz önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün Bakanlığımızın desteğiyle açıkladığımız bu projemizle tedarik altyapımızda kadınların oranını güçlü bir şekilde artırmak için düğmeye basmış olduk. Superfresh’in tedarik zincirindeki kadın çiftçilere güvence ve finansman sağlayacak bu projemizle önümüzdeki üç yıl içinde kadın çiftçi oranımızı yüzde 100 artıracağız.”

Mutuş: “Fırsat eşitliği alanında topyekün bir dönüşüme katkı sağlıyoruz”

Yıldız Holding’in global değerleri arasında kapsayıcılık ve kültürel farklılıkların önemli bir yer tuttuğunu belirten Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, “Kadın Platformumuz, Yıldız Holding ve şirketlerinde örnek uygulamalara hız verip, ülkemizde fırsat eşitliği alanında topyekûn bir dönüşüme destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda kadın çiftçilerimizle önemli bir iş birliği gerçekleştiriyor, Tarımın Kadın Yıldızları projesini başlatıyoruz. Sözleşmeli kadın çiftçilerimize Superfresh markalı ürünlerimizde kullanılmak üzere üç yıl boyunca doğrudan alım garantisi veriyoruz” dedi.

Begüm Mutuş, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun kısa süre önce Birleşmiş Milletler’in dünya genelinde kadın girişimciler için elverişli ekosistemler yaratmayı amaçlayan “Women’s Entrepreneurship Accelerator” (WEA) girişimine dahil olduklarını ve kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceklerini de hatırlattı.