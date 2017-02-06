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Taş değirmenden gelen doğal bulgur

Taş değirmende üretilen Başbaşı Bulgur, içerdiği iki kat lif oranıyla diğer bulgurlardan bir adım öne çıkıyor. Başbaşı bulgur yurt dışında da en çok tercih edilen bulgur çeşidi.

Taş değirmenden gelen doğal bulgur
Ayşegül Yıldız yazıyor - Lif içeren besinler sağlıklı beslenmenin en önemli aktörlerinden biridir. Buğdayın öğütülmeden sadece taş değirmenlerde kabuğunun soyulması ile elde edilen Başbaşı Bulgur da lif oranı yüksek besinler arasında yer alıyor. Bu nedenle Başbaşı Bulgur, hem lezzeti hem de içerdiği lif miktarı ile diğer bulgurlardan bir adım öne çıkıyor. Normal bulgurda 5.4 gram olan lif miktarı, Başbaşı Bulgur’da 9.4 gram olarak yer alıyor

Yurt dışında Türk bulgurunu tanıtmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, dünya sofralarında da özellikle Başbaşı Bulgur’un tercih edildiğini kaydetti. Yabancıların Başbaşı Bulguru’nu özellikle kahvaltılarda ve salatalarda tükettiklerini belirten İhsan Duru şunları söyledi:  “Türk bulgurunu dünyaya tanıtmayı kendimize görev edindik. Her ülkenin damak zevkine ve mutfak kültürüne uygun tarifleri bulgurumuzla yaparak onları bu lezzetimizle tanıştırıyoruz. 16 çeşit bulgurla sofralarda yer alıyoruz. Geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle de bu sayı gün geçtikçe artıyor. Sadece kabuğunun soyulduğu, öğütülme işleminden geçmeyen Başbaşı Bulgur, tane iriliği ve lezzetiyle de çok seviliyor. Yurt dışında bu bulgur tercih ediliyor.”
 
 
 
 
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